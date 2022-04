Sursa: https://www.cbsnews.com/

Se schimbă harta Europei?! Dezvăluirea care a uimit pe toată lumea. Ce a putut spune Volodimir Zelenski în plin război

Poate că președintele Zelenski are încă de tras din cauza istoriei catastrofale a patriei sale, dar și pentru că este primul președinte evreu al Ucrainei. Are doar 44 de ani şi pe lângă actorie deține o diplomă în drept. Este căsătorit şi are un fiu și o fiică. Familia lui este în siguranță, undeva în Ucraina, iar în acest război Zelenski este omul care joacă un rol real dintr-o tragedie, deși în toată cariera a făcut oamenii să râdă. Acum, țara lui își plânge morţii secerați de armele soldaților lui Putin. Din acest motiv, președintele ucrainean vrea să lupte până la capăt.