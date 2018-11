Situație uluitoare în fotbalul românesc. Hoții l-au călcat pe Marica. Echipa riscă să joace doar în deplasare

Stadionul din Constanța a ajuns într-o stare de-a dreptul halucinantă. Instalația de nocturnă a dispărut ”peste noapte” și nu mai există nici apă caldă și nici căldură.





Patronul FC Farul, Ciprian Marica, a declarat că echipa nu mai poate evolua în nocturnă, deoarece au fost furate cablurile și alte componente ale acesteia.

"Suntem în pom! Stadionul nu mai are nici nocturnă. Acum câteva zile au fost tăiate cablurile și au furat cuprul de la nocturnă. Acum nu mai avem nici nocturnă. Unul dintre hoți a fost prins și am înțeles că a fost tras la raspundere, dar noi nu mai avem nocturna acum", a declaratCiprian Marica. O altă problemă cu care se confruntă conform spuselor patronului FC Farul, este și faptul că stadionul nu mai are nici apă caldă și nici căldură.

Pagina 1 din 1