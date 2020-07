Practic, tot corpul profesoral participă la cursuri pentru a fi instruiți să susțină și să predea materia aferentă, doar doar prin intermediul laptop-urilor sau tabletelor.

De altfel, ministrul Educației, Monica Anisie, spune că și dacă școala va începe, elevii nu vor participa la ore, așa cum făceau până la începerea pandemiei. „Văzând situația epidemiologică la momentul acesta, care este o situație destul de gravă, cred că cel mai probabil, scenariul acesta hibrid ar putea fi pus în practică.

Numai că trebuie să ne pronunțăm asupra acestor scenarii doar în momentul în care o să știm exact cum va evolua situația epidemiologică, pentru că observați și dvs., în spațiul public nu mai sunt respectate normele de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor. De aceea, aș face un apel către populație să respecte distanțarea fizică, să poarte mască și în felul acesta să ne protejăm cu toții, să nu ajungem să ne îmbolnăvim”, a declarat ministrul Educației într-un interviu.

Guvernul Orban a promis că toți elevii vor fi dotați cu tablete pentru a avea acces la sistemul de învățare online dar cu toate astea ministrul Anisie nu știe dacă acest lucru va fi realizat și fizic. ”Există timpul suficient, avem achiziția declanșată. Nu pot eu să mă pronunț asupra prevederilor care sunt într-o anumită instituție, la modalitatea în care se desfășoară o achiziție publică. Știți foarte bine că sunt niște termene care trebuie respectate, termenele legale nu se discută. Deci până la 10 septembrie există un termen. Școala va începe în 14 septembrie. Suntem în termen și așteptăm să se realizeze această achiziție de către Oficiul Național de Achiziții Centralizate, este o instituție care se ocupă de acest lucru”, a spus Anisie la rfi.ro.

Cu toate acestea, tabletele promise pentru copii săraci nu au ajuns la aceștia, iar ministrul Educației recunoaște cu seninătate acest lucru, spunând că autoritățile statului au fost surprinse de pandemie cu garda jos: „Am avut o situație dificilă, prin care am trecut cu toții și cred că trebuie să înțelegem că nicăieri în lumea aceasta nu s-a putut face mai mult decât s-a făcut până la momentul acesta.

A fost o situație neprevăzută, am fost surprinși de ceea ce s-a întâmplat, nimeni nu se gândea că o să dureze atât de mult, uitați-vă ce se întâmplă și astăzi. Prin urmare, cred că am încheiat cu bine anul școlar, am dat examenele naționale în condiții foarte bune, aș spune că s-au organizat și desfășurat aceste examene naționale mai bine decât în anii trecuți, elevii au încheiat în felul acesta cu bine, studenții la fel și acum ne aflăm la momentul susținerii examenelor pentru profesori”.