Se confirmă! George Soros mai dă o lovitură. Intră în joc pe cea mai riscantă piaţă. Ce se ascunde în spatele acestei mișcări

Deținem câteva monede – nu foarte multe, a declarat CEO-ul Dawn Fitzpatrick în timpul unui summit, marți. Soros Fund Management se uită la investițiile în criptomonede de mult timp. Începând cu luna iulie, au apărut rapoarte că biroul familiei investitorului miliardar a început să tranzacționeze bitcoin.

Fitzpatrick, care este și director de investiții la Soros, a adăugat marți că cel mai mare activ digital din lume prin capitalizarea pieței este mai mult decât o acoperire a inflației, şi continuă: Nu că Soros vinde totul, stocurile de recuperare sunt încă prea ieftine și ar trebui cumpărate. Aceste companii au învățat să o facă mai bine”, iar consumatorul american acum „are bani și își dorește experiențe noi, nu bunuri”.

Dawn Fitzpatrick: Adevăratul motiv pentru care Soros nu ar pune bani în China este că banii ar dispărea rapid

Nu este o surpriză faptul că, în urma escaladării dintre Soros și Beijing: „Nu punem bani în China pentru moment”, a spus ea, adăugând că investitorii ar trebui să fie „foarte atenți când investesc în cotații SUA-China. Ea a adăugat că investitorii au fost surprinși de ceea ce face China și de amploarea daunelor economice pe care guvernul este dispus să le tolereze pentru planul său.

Adevăratul motiv pentru care Soros nu ar pune bani în China este că banii ar dispărea rapid: George Soros a criticat aspru politicile președintelui chinez Xi Jinping și a spus pentru Wall Street Journal luna trecută că „să bagi bani miliarde în China acum este o greșeală tragică”. Oricum, în opinia directorului lui Soros, companiile chineze listate în prezent în Statele Unite vor trebui să se retragă în mare măsură de la bursă și să se stabilească în Hong Kong.

De asemenea, industria financiară a început să recunoască criptomonedele și tehnologia de bază pentru potențialul lor. La începutul acestei săptămâni, analiștii Bank of America au lansat o acoperire a activelor digitale, spunând că sectorul este pur și simplu „prea mare pentru a fi ignorat”.

US Bank a fost marți cea mai recentă bancă care a anunțat oferte legate de criptomonede sub forma unui serviciu de custodie. În iulie, JPMorgan Chase a permis tuturor clienților săi accesul la fonduri cripto. La o lună după, Citigroup a anunțat că are în vedere tranzacționarea contractelor futures pe bitcoin, scrie markets.businessinside.