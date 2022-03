Scurgere de informații în presa pro-Kremlin! Cifre uluitoare ale soldaților ruși uciși în război: Numărul victimelor s-ar ridica la 10.000

Tabloidul pro-Kremlin Komsomolskaia Pravda a transmis, luni, într-un articol având ca sursă Ministerul rus al Apărării, că 9.861 de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina și alți 16.153 au fost răniți. Cifrele ar indica bilanțul total al victimelor militare de la începutul războiului declanșat pe data de 24 februarie până în prezent.

Numerele prezentate anterior sunt mult mai mari decât cele raportate de Guvernul de la Moscova și au dat naștere furorilor în spațiul online, nefiind clar care sunt cele corecte sau nu. Anterior, Ministerul rus al Apărării a transmis că 498 de soldați ruși au fost uciși, iar o estimare recentă a serviciilor de informații americane a plasat numărul de morți ruși în Ucraina la aproximativ 7.000.

Spre a avea o perspectivă asupra situației actuale, amintim că în războiul de 20 de ani din Afganistan au fost uciși 2.461 de soldați americani. Războiul lui Vladimir Putin în Ucraina se poartă de aproximativ o lună de zile.

Numărul de morți raportat a fost în cele din urmă șters de pe site-ul publicației Komsomolskaia Pravda, însă unii jurnaliști au făcut capturi de ecran înainte de ștergerea paragrafului în care figurau cifrele uluitoare. Versiunea originală a articolului a fost, de asemenea, arhivată.

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 21, 2022