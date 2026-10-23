Republica Moldova. Energia electrică s-ar putea scumpi în Republica Moldova, după ce a fost solicitată o majorare de aproximativ 31% a prețului reglementat de furnizare. Acesta ar urma să crească de la 2,68 lei/kWh la 3,51 lei/kWh, potrivit calculelor prezentate pentru anul 2026. O eventuală aprobare nu ar însemna automat facturi mai mari cu 30% pentru populație. Totuși, decizia ar putea influența costurile luate în calcul la stabilirea tarifelor finale pentru consumatori.

Solicitarea de majorare este justificată prin cheltuielile aferente energiei electrice din surse regenerabile, volumele prognozate pentru perioada ianuarie-decembrie 2026 și devierile financiare acumulate.

În calcule au fost incluse cheltuieli de aproximativ 3,09 miliarde de lei pentru energia electrică produsă din surse regenerabile. La această sumă se adaugă costurile pentru serviciile de sistem și administrarea garanțiilor de origine. De asemenea, au fost prevăzute fonduri pentru asigurarea lichidităților necesare pe o perioadă de o lună. Acestea sunt estimate la 43,6 milioane de lei.

Un alt factor îl reprezintă devierile financiare acumulate în primele nouă luni ale anului. Pentru perioada ianuarie-septembrie 2026, acestea se ridică la 236,4 milioane de lei.

În același timp, în calcule au fost incluse devierile din anul precedent. Acestea au o valoare negativă de aproximativ 99,9 milioane de lei.

Pe baza acestor estimări, este solicitată aprobarea unui preț reglementat de 3,51 lei/kWh pentru întregul an 2026.

Prețul de 3,51 lei/kWh ar fi cu 83 de bani mai mare decât valoarea de 2,68 lei/kWh indicată în solicitare. Diferența reprezintă o creștere de aproximativ 31%.

Această majorare nu trebuie însă confundată cu o scumpire automată de 30% a energiei electrice pentru gospodării.

Prețul reglementat solicitat se referă la activitatea furnizorului central. Acesta este unul dintre elementele care pot influența costurile de achiziție și, ulterior, calculele tarifare pentru consumatorii finali.

Tarifele achitate de populație depind de mai multe componente. Acestea sunt analizate de autoritatea de reglementare înainte de aprobarea unor eventuale modificări.

Prin urmare, o eventuală aprobare a prețului solicitat ar putea avea efecte asupra tarifelor finale. Amploarea acestora va depinde însă de calculele și deciziile autorității competente.

În informațiile prezentate apar două valori diferite pentru prețul reglementat actual. Solicitarea de majorare indică un preț de 2,68 lei/kWh. În același timp, este menționată o decizie a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), din 31 martie 2026, prin care prețul ar fi fost stabilit la 2,01 lei/kWh.

Potrivit informațiilor citate, la sfârșitul lunii martie, ANRE a redus prețul cu aproximativ 28%. Autoritatea ar fi justificat decizia prin diminuarea costurilor de procurare a energiei electrice și ajustarea volumelor estimate.

Diferența dintre cele două valori trebuie clarificată prin verificarea deciziei tarifare în vigoare și a documentației care însoțește solicitarea de majorare.

Acest aspect este important și pentru calcularea exactă a scumpirii. Dacă punctul de plecare este de 2,01 lei/kWh, diferența până la 3,51 lei/kWh este mult mai mare decât cea rezultată din comparația cu 2,68 lei/kWh.

La începutul acestei săptămâni, directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat că tarifele la energia electrică din Republica Moldova ar putea crește cu până la 15% pentru consumatorii finali.