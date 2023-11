Un bărbat a fugit din bar fără să achite. Peste 15 ani a trimis banii și o scrisoare

O Scrisoare a ajuns la administratorii unui bari și a lăsat toată lumea uimită. Autorul scrisorii și-a început mărturisirea cu următoarele cuvinte: „Într-o seară de sâmbătă, în urmă cu 15 ani, am venit în barul dumneavoastră cu câțiva prieteni. Am băut câteva pahare de vin. Din păcate, am plecat fără să plătim consumația”.

O scrisoare cu scuze

Cu această mărturisire sinceră, individul a demonstrat că și-a păstrat amintirea faptei sale și a simțit nevoia să-și ceară scuze pentru comportamentul său nepotrivit de acum 15 ani.

În scrisoare a continuat, evidențiind regretul profund al bărbatului: „Am greșit față de dumneavoastră și față de noi devenind hoți. De aceea nu am mai pus piciorul în localul dumneavoastră din acea zi.”

Greșeala din trecut și dobânda generoasă

El a avut o dorință sinceră de a se împăca cu greșeala sa din trecut. Bărbatul a decis să nu se oprească doar la cuvinte și a făcut o contribuție financiară pentru a-și acoperi datoria neplătită. El a inclus în scrisoare de patru ori costul acelui pahar. Și a adăugat chiar și câțiva euro suplimentari pentru a acoperi și consumația prietenilor săi din acea zi.

Gestul neașteptat și sincer al bărbatului a emoționat profund proprietarii barului „Simposio”. Aceștia au împărtășit reacția lor cu privire la scrisoarea primită. „În 18 ani de activitate, aceasta a fost una dintre cele mai frumoase zile pe care le-am avut vreodată.”

Scrisoarea omeniei

Gestul de a-și cere scuze și de a-și acoperi datoria, chiar și după atâta timp, a fost deosebit de apreciat. „Ne-a scris pentru a-și cere scuze, trimițându-ne chiar și banii pentru nota de plată. Un gest frumos.”

Proprietarii barului au transmis un mesaj deschis către autorul scrisorii: „Vă așteptăm cu brațele deschise pentru o băutură bună și pentru a vă mulțumi în persoană.”

Acest gest din partea lor subliniază capacitatea oamenilor de a ierta și de a aprecia sinceritatea și bunăvoința, indiferent de greșelile din trecut, stiridiaspora.ro.