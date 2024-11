Opinii Schimonosirea la față a României







Românii vor trebui să aleagă un nou președinte. Deocamdată nu știm pe cine și când, dar așteptăm cu nerăbdare să aflăm. Stăm sub zodia incertitudinii.

Până atunci asistăm la încă o perioadă de isterie politică. Marcată de aceleași personaje care au parazitat politica românească în ultimii 20 de ani. Transformând-o într-o vivandieră pentru Licurici (mai) Mari sau (mai) Mici. O clasă politică care își vede rolul și viitorul precum cele care acum 200 de ani însoțeau regimentelor militare pentru a vinde soldaților alimente și alte articole de consum. Noi am adăugat un serviciu în plus, de care orice Licurici (mai) Mare sau (mai) Mic are nevoie pentru a se simți bărbat cu adevărat.

Emil Cioran spunea în “Schimbarea la față a României”, o carte pe care o recomand tuturor celor care vor să înțeleagă nuanțele destinului românesc: „Țara aceasta are nevoie de o fervoare care să o mistuie, de o mare nebunie creatoare, de o explozie care s-o scoată din vegetal și s-o arunce în istorie.”

Pare că trăim aceste vremuri. Numai că este doar o aparență. Nu este o fervoare care o mistuie, ci doar o răbufnire a unor interese meschine, condimentate cu un dram de nebunie, care nu are legătură cu nebunia creatoare pe care și-o dorea Emil Cioran. Trăim o perioadă în care suntem puși să alegem cine este Dușmanul, nu Conducătorul, să ne ratăm pentru a nu știu câta oară destinul național.

Ura împotriva clasei politice nu poate fi contracarată prin campanii mediatice isterice, iar demontarea unui mit politic se face prin dezbatere rațională. O atitudine care lipsește în România de prea mult timp ca să mai putem înțelege ce înseamnă cu adevărat.

Disprețul politicienilor față de educație și cultură era un semn clar că ne îndreptăm spre prăpastia părerilor definitive, lipsite de fundament. Interesele meschine, discursul doar despre EI - Politicienii și interesele din jurul lor, au creat spațiul pentru un candidat care să vorbească despre EI-Oamenii. Istoria nu se repetă, oricât ar vrea noii specialiști în Mișcarea Legionară să ne explice prin expuneri sumare, ci oamenii fac același greșeli capitale în situații similare, obținând aceleași rezultate.

Revenind la situația noastră, între falșii Mesia și activiștii globalismului anti-românesc este foarte greu să alegi. Sau indiferent ce ai alege, vei regreta după câțiva ani. Dar neavând încotro, o vom face. Contribuind la schimonosirea la față a României.