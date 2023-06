Schimbări la Vocea României. Unul dintre jurați a decis să renunțe la scaunul de antrenor. Cine îi va lua locul

Unul dintre jurații de la Vocea României, Denis Roabeș, interpretul trupei The Motans, a anunţat că părăsește scaunul de antrenor. De asemenea a explicat de ce a ajuns la această decizie, de a părăsi cel mai urmărit sohw don România.

Deocamdată, nu se știe cine îl va înlocui pe Denis Roabeş. Iar Theo Rose urmează să nască, şi nu este clar dacă va mai reveni în această toamnă la Vocea României de la Pro TV.

Reamintim că Denis Roabeş s-a alăturat show-ului Vocea României în 2022, pentru sezonul 10 al emisiunii. Artistul venea pe locul lăsat liber de Horia Brenciu. Tot atunci a intrat în juriu şi Theo Rose, care a făcut echipă cu Smiley în sezonul trecut.

Denis Roabeș şi-a anunțat că planurile pentru toamnă

Denis Roabeș a scris că în toamnă îşi dorește să lansez un album nou și să pună la cale un turneu The Motans, unul special, primul din ultimii 3 ani.

„De obicei îmi place să scriu texte lungi și care să cuprindă cât mai în detaliu diverse sentimente și trăiri ce se află în spatele anumitor decizii. Dar azi, cumva, simt nevoia să fiu mai direct și la obiect. Așadar, am câteva vești pentru voi. În toamnă, îmi doresc să lansez un album nou și să pornesc într-un turneu The Motans, unul special, primul din ultimii 3 ani”, a scris Denis Roabeș.

Sursa foto. Instagram

Solistul trupei The Motans a mai spus în mesajul său că fost o experiență foarte frumoasă, din care a învățat incredibil de multe.

„După cum vă puteți imagina, e o muncă imensă care stă în spatele acestor provocări, una pe care am început-o deja de ceva vreme. Aceste lucruri au dus însă la o concluzie. Nu voi mai putea continuă în rolul de antrenor la Vocea României. Vreau să mulțumesc pe această cale întregii echipe Vocea României, colegilor de scaun și oamenilor de acasă.

A fost o experiență foarte frumoasă, din care am învățat incredibil de multe și am avut norocul să-mi fac prieteni noi. Totodată, profit de ocazie pentru a-mi cere iertare față de orice viitor concurent care s-a înscris la emisiune dorind să ajungă în echipa The Motans. Dar să știți că inboxul meu e mereu deschis. Ne vedem în fața scenei”, este mesajul transmis pe social media de către Denis Roabeş.