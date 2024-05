Social Schimbări în turism. Trei agenții internaționale intră pe piața din România







Piața de turism din România trece printr-o schimbare majoră. Trei grupuri internaționale le aduc turiștilor români oferte de vacanță avantajoase. Astfel, agențiile locale ar urma să facă față cu greu concurenței. RTK, Coral și Join Up sunt trei dintre agențiile internaționale de turism care au intrat recent pe piața din România.

Schimbări în turism. Trei mari grupuri internaționale intră pe piața din România

Piața locală de turism este dominată de agențiile românești. Totuși, această sferă atrage tot mai mult atenția marilor grupuri internaționale. Creșterea apetitului românilor pentru vacanțe s-a reflectat în ultimii ani prin majorarea sumelor cheltuite pentru călătoriile străinătate.

În anul precedent, românii au cheltuit 8,4 miliarde de euro pe vacanțele petrecute în afara țării. Astfel, creșterea față de anul 2022 a ajuns la aproape 20%, arată Ziarul Financiar.

Destinații noi și oferte avantajoase

Odată cu valul de creșteri din piața de turism, interesul grupurilor internaționale este tot mai vizibil, însă nu în scopul aducerii de turiști străini în România, ci pentru a-i trimite pe români în străinătate. Astfel, marile agenții de turism din alte state fac pași importanți pentru a intra pe piața noastră.

Cel mai recent intrat pe piața locală este RTK, un grup care își are sediile în Luxemburg și Germania. Deși nu desfășoară activități de operare turistică propriu-zise, ci funcționează ca o asociație pentru peste 3.000 de agenții de turism, RTK va opera în principal în segmentul business to business. Concret, acesta va facilita colaborarea între agențiile de turism din portofoliul său și operatorii locali.

Piața de turism din România, de interes pentru marile agenții din străinătate

Conform acestei înțelegeri, agențiile de turism locale vor putea avea acces la portofoliul de pachete de vacanță ale turoperatorilor RTK.

Tot pe segmentul business to business, Join Up, parte a grupului ucrainean cu același nume, a debutat pe piața din România acum doi ani. Totodată, compania aeriană Sky Up Airlines, care oferă curse charter pentru agenția de turism, face parte din același grup.

Față de turoperatorii locali, grupurile internaționale aduc o ofertă turistică variată. Agențiile mari de turism au o putere mai mare de negociere cu furnizorii de servicii. Astfel, acestea pot obține prețuri mai avantajoase în cazul hotelurilor sau companiilor aeriene.

În schimb, agențiile de turism din țară se bucură de avantajul de a fi creat branduri cunoscute pe piața locală.