SCHIMBARE uimitoare de LOOK pentru SIMONA HALEP. Cum arată liderul WTA. FOTO în articol

Simona Halep a bulversat din nou rețelele de socializare. Liderul WTA a postat o fotografie în care se află într-o mașină și în care arată incredibil. Simona afișează și o schimbare de look.





Alături de poză, Simona a postat și un citat celebru. Iată mesajul postat de jucătoarea română pe Twitter:

„Thanks sooooo much for the amazing reaction to the video. I'm glad you love it as much as I do”

„Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become - Steve Jobs”

"Ai curajul să-ți urmezi visul și intuiția! Ei știu, cumva, ceea ce tu vrei cu adevărat să devii", este citatul postat de liderul WTA.

Simona Halep are un avans de peste 1.000 de puncte în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), după Turneul Campioanelor de la Singapore, finala circuitului WTA, la care nu a participat din cauza unei hernii de disc.

Halep, care va termina al doilea an consecutiv pe prima poziţie mondială, a ajuns la 52 de săptămâni ca lider WTA şi ocupă locul al 10-lea într-o ierarhie all-time.

FOTO: Simona Halep

