Scene de groază la un spital din Botoșani. O pacientă supraponderală a fost ținută pe podeaua salonului

Un pacient obez, o femeie care cântărește 240 de kilograme a fost adusă de familie la Secția de Primire a Urgențelor de la Spitalul din Dorohoi, pentru că nu se simțea bine. Acolo, tratamentul acordat pacientului arată cât de lipsit de empatie este sistemul medical românesc.

În prima fază, după ce familia a sunat la 112, la fața locului a ajuns o autospecială care nu era pregătită pentru transportul unui astfel de pacient.

Apoi, cei de la ISU Botoșani au mobilizat mai mulți militari care au ridicat-o iar mai apoi au manevrat-o cu grijă, până la ambulanță echipată special.

A fost găsită picată pe jos

Unul dintre membrii familiei femeii supraponderale a povestit pentru jurnaliștii de la Botoșani, că aceasta a început să ia în greutate, în ultimele luni.

Joia trecut, cadrul cu care femeia se plimba prin casă s-a rupt, iar aceasta a căzut și s-a lovit la un picior. Din cauza greutății prea mari, ea nu s-a mai putut ridica și a trebuit să stea nemișcată până când a fost găsită de un alt membru al familiei.

”M-a sunat sora mea și am venit repede acasă. Ne-am chinuit să o ridicăm, dar nu am putut. Așa că am hotărât să sunăm la 112. După vreo jumătate de oră a venit salvarea și au zis că nu au ce să facă, pentru că e prea grea. A venit o salvare, iar cei de acolo ne-au spus că nu au ce face, că nu o pot transporta. Le-am zis că am trimis un mesaj la domnul Arafat, nu mi-a răspuns nimeni nimic. Când au auzit de domnul Arafat au sunat la Botoșani. În nici o jumătate de oră a venit mașina de la Botoșani. Au luat-o pe sus și au dus-o la mașină. Vreo 7-8-9 oameni am fost”, a povestit fiul femeii.

Ulterior au apelat la pompieri, care au trimis de la Botoşani Autospeciala de Transport Personal şi Victime Multiple (ATPVM), aceasta fiind singurul mijloc special de transport pentru astfel de pacienți.

Scandalul de la Spitalul din Dorohoi

Pacienta a ajuns la spitalul din Dorohoi, unde medicii au început să devină recalcitranți. Au încercat să le spună celor doi copii ai femeii respective să o ia acasă, pentru că ei nu au ce să îi facă, și că nu au în dotare niciun aparat medical care să poată susține o asemenea greutate, la ecografie sau raze X. Despre RMN sau Computer tomograf nici nu mai putea fi vorba.

Pentru că aparținătorii ar fi refuzat să semneze actele de externare, medicul de gardă a chemat Poliția.

„Doamna doctor nici nu a venit să o vadă, să o consulte, absolut nimic. Am auzit de pe hol că tot vorbea la telefon și explica. La un moment dat a venit pe hol și ne-a zis că «doamnă ne pare rău, dar nu avem ce să-i facem», că trebuia să o aducem de mai demult. Ne-a zis să o luăm acasă. Am refuzat așa ceva pentru că până dimineață putea să moară. Am întrebat-o de ce nu o ia la Iași și mi-a zis că fără investigații nu se poate. Abia la ora 20.00 au venit și i-au luat sânge. După aproape două ore, după insistențele mele”, a mai spus ruda femeii.

”Faceți mofturi”

Înregistrat fiind de familia femeii, medicul de gardă poate fi auzit când spune ”fac mofturi”.

”Faceți mofturi la spital. Eu nu pot să aduc saltea de la mine de acasă. Nu o primește nimeni, nici Arafat nu o ia. Nu moare acum, când o să dea Domnu”, a spus medicul.

Culcată pe jos pe două saltele

În cele din urmă, timp de aproape 12 ore, pacienta a fost culcată pe jos, pe două saltele.

Medicul Valerian Andrieș, managerul Spitalului Municipal din Dorohoi a recunoscut că au existat anumite probleme cu acest pacient.

”A fost atent monitorizată apropo de funcțiile vitale, investigată din punct de vedere biologic, cu analize efectuate în urgență. În schimb, problema majoră care s-a pus la dumneaei, din cauza greutății de peste 200 de kilograme, a fost în privința investigațiilor radiologice și CT-ul, care nu au putut fi efectuate în spitalul nostru, deși ambele aparate sunt funcționale. În cursul dimineții am făcut și o comisie medicală, suplimentând investigațiile și examenele cu medic cardiolog, endocrinolog, ATI, plus ortoped, care au văzut pacienta … Parțial le dau dreptate, apropo de comportamentul unei colege. Sigur că aceasta va constitui obiectul unei analize separate și a unei anchete separate disciplinare dacă e cazul”, a precizat medicul primar Valerian Andrieş, pentru Monitorul de Botosani.