Scenarii pentru Rusia postbelică: Supraviețuire sau prăbușire? În ce condiții s-ar putea destrăma imperiul lui Vladimir Putin

Rusia va intra anul viitor într-o criză politică profundă care ar putea accentua tendințele separatiste prezente în unele din regiunile sale, ducând în cele din urmă la destrămarea imperiului lui Vladimir Putin, afirmă cercetătorul Kamil Galeev, stabilit în SUA.

Există o șansă ca tendințele separatiste existente să conducă la destrămarea imperiului. În acest thread voi schița un model despre cum ar putea arăta acest proces, scrie pe Twitter cercetătorul Kamil Galeev.

Expertul amintește că Rusia a fost o entitate politică relativ minoră până când și-a început expansiunea teritorială enormă către Siberia în secolul XVI, o perioadă de timp care în mare se suprapune cu stabilirea primelor imperii de peste ocean a puterilor coloniale din vestul Europei.

„Cei care se îndoiesc de natura colonială a Rusiei scot în evidență cât de diferită a fost față de ceea ce acum este privit drept simbolul colonialismului – Imperiul Britnic. Într-adevăr, colonialismul rusesc a fost foarte diferit de cel englezesc însă adesea izbitor de asemănător de cel iberoamerican”, scrie Galeev.

National Divorce

Within the next year Russia will spiral into a deep political crisis. There is a nonzero chance that it may scale up existing separatist tendencies leading to the breakup of the empire. In this thread I will outline a model of how this process could look like🧵 pic.twitter.com/gV7uXDxaBx

— Kamil Galeev (@kamilkazani) December 7, 2022