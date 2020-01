La Târgu Mureș, totul pare că se desfășoară după un scenariu scris în anumite laboratoare ale urii. După declarațiile primarului Florea, care a sugerat ca persoanele care nu au loc de muncă să nu facă copii, a venit rândul unor cetățeni de bine care solicită organizarea unui referendum. După aceste două etape va apărea o scrisoare publică care fi semnată de mii de persoane, suficiente cât să poată solicita un referendum, și acesta se va organiza.

Un consilier al primarului Florea, pe numele său Claudiu Maior, fost viceprimar al orașului, a precizat că mai mulți locuitori ai orașului ar fi solicitat deja organizarea unui referendum, prin care să chestiunea ridicată de primar să fie supuse la vot, pentru a fi aprobate sau nu. „După apariţia în presă a comunicatului domnului primar Dorin Florea cu privire la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea naşterii unui copil şi pe fondul reacţiilor publice ale politicienilor, mai mulţi târgumureşeni şi-au exprimat dorinţa organizării unui referendum local. Deocamdată nu s-a luat nicio decizie, se analizează”, a spus Maior.

De altfel, Maior a scris pe Facebook că nu înțelege cum persoane adulte preferă să stea tolănite în vârful patului, așteptând alocațiile copiilor, pe care să le cheltuie, în loc să meargă la muncă.

„La proteste înainte, la muncă înapoi! Unii muncesc şi cer referendum împotriva celor care vor să huzurească pe banii copiilor, iar alţii mâine protestează, revoltaţi că li se fură ‘lenea’! Cine să ne mai înţeleagă?! Am înţeles că mâine, o platformă civică sub denumirea ‘Aresel’ din Bucureşti doreşte un miting la Târgu Mureş! Vin aici să ne certe, pentru că am îndrăznit să spunem cu voce tare, tot ce alţii şoptesc pe la colţuri. Înainte de proteste, le aduc la cunoştinţă că Primăria Municipiului Târgu Mureş s-a implicat în integrarea şi dezvoltarea comunităţii rromilor, fiind una din primele primării din ţară care a susţinut şi a investit în: şcolarizare cu transport gratuit, formare profesională, ateliere de tâmplărie, construirea de locuinţe cu toate utilităţile, baie comunală, asfaltarea drumurilor, biserică etc., singura condiţie fiind ca aceştia să meargă la lucru şi să îşi ducă copiii la şcoli”, a scris Maior.

Protestul de vineri împotriva afirmațiilor primarului Florea

La Târgu Mureș, vineri se va organiza un miting pentru a combate declarațiile rasiste ale primarului Dorin Florea. Mișcarea civică Aresel va organiza un protest pașnic, la care și-au anunțat participarea peste 1.000 de persoane, în special cei din comunitățile de romi.

De altfel, după acest scandal, primarul Florea a postat, tot pe facebook, un alt anunț în care scrie că nu renunță. ”Nu retractez nici o virgulă din comunicatul atât de controversat cu privire la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea nașterii unui copil. România reală este cea pe care eu o cunosc, iar tot ceea ce am spus este rezultatul unor analize obiective. Transmit mercenarilor care nu au înțeles mesajul meu, că tot ei au fost cei care au prezentat la capitolul „știri horror” violuri, incesturi, părinți care și-au bătut și omorât copiii, mame la 12 ani, nunți cu regi și împărătese la vârste de 12 și 15 ani, copii scoși la cerșit, la furat, copii care dorm în canale și în ghene de gunoi, iar exemplele pot continua. Tot voi ați prezentat, apocaliptic, știri despre demografia României peste 50 de ani. Când ați avut dreptate? Oare de ce atâta încrâncenare pentru un subiect firesc cu privire la o situație gravă a României pe care toți o știm, dar ne prefacem că nu o vedem?! Este o realitate tristă a țării noastre de la Cuza încoace, pentru care nimeni nu a dorit să găsească soluții”, susține primarul.

În fața acestor declarații Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a anunțat că a demarat o anchetă și că l-a citat pe primarul Florea la audierile care vor avea loc săptămâna viitoare, pe marginea acestui subiect.

„Nu aş vrea să comentez nici prima postare, nici declaraţia ulterioară, nu vreau să mă antepronunţ. Ce observ eu e că, probabil, se pare că toate problemele din Târgu Mureş au fost soluţionate şi acum … cea mai mare problemă a oraşului este legată de strategiile naţionale de îmbunătăţire a natalităţii şi tot ce ţine de alocaţia de stat pentru copii, care, de altfel, este un drept constituţional, dacă ne uităm în Constituţie”, a spus preşedintele CNCD, Asztalos Csaba.

