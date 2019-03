Scandal uriaș în fotbalul românesc. Un antrenor acuză că a fost bătut: „M-au prins și m-au luat la pumni”

Erik Lincar, antrenor la echipa Turris Turnu Măgurele, acuză că a fost bătut de antrenorii echipei FC „U” Craiova, la finalul partidei câștigate, sâmbătă, scor 1-0.





Turris Turnu Măgurele s-a impus, sâmbătă, pe terenul formației FC „U” Craiova, scor 1-0, într-o partidă din Liga a III-a. Gruparea din Teleorman este lidera seriei și a devenit favorită pentru promovarea în eșalonul secund, în timp ce clubul lui Adrian Mititelu are șansa a doua. Cele două formații sunt despărțite de nouă puncte. La final, Erik Lincar, antrenor la Turris, a declarat că a fost bătut de rivali.

„Aveam un pariu cu președintele meu că o să câștigăm. M-am bucurat, normal, dar nu știu cum a interpretat lumea. Domnul Mădălin Ciucă (n.r -jucător și oficial la FC U Craiova) a venit și m-a luat de gât la final. Poate la nervi, era supărat. Dar ce m-a deranjat este că, după ce am fugit de frică, antrenorii de la Craiova m-au urmărit și, neavând cheia de vestiar, m-au prins și m-au luat la pumni. Nu cred că asta este imaginea echipei domnului Mititelu. Este vorba despre domnii antrenori Vasile David (n.r - antrenor cu portarii) și Adrian Filip (n.r - antrenor principal). Noroc că m-am eschivat și am reusit să evit niște pumni și picioare, dar voi merge mâine la doctor, am dureri groaznice în zona spatelui. Le-am zis domnilor arbitri ce-am pățit, dar ei au spus că n-au văzut. Pe Ciucă l-au văzut și i-au oprit carnetul de joc”, a spus Lincar, antrenor la Turris, pentru Digi Sport.

Fiul Zinei Dumitrescu nu se POLOTESTE! I-a dat INTERZIS la crematoriu! Nu l-a mai lasat nici sa intre! Ce s-a intamplat la INCINERARE

Pagina 1 din 1