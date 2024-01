Scandal de spionaj în Brazilia. Fiul fostului președinte, Jair Bolsonaro, anchetat de poliție

Poliția braziliană a efectuat luni percheziții la locuința și birourile lui Carlos Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, în cadrul unei investigații ce vizează acuzații de spionaj ilegal, având în vizor cercul strâns al fostului lider de extremă dreapta.

Ancheta vizează acuzații conform cărora agenția de spionaj de stat a Braziliei ar fi adunat ilegal informații și ar fi monitorizat geolocalizarea a sute de adversari presupuși ai lui Bolsonaro în timpul mandatului său prezidențial între 2019 și 2022.

Percheziții în mai multe locuințe

Poliția federală a efectuat nouă mandate de percheziție și confiscare în cadrul celei mai recente faze a investigației, denumind această presupusă rețea de spionaj intern ca fiind o „organizație criminală înființată în cadrul Agenției braziliene de informații (Abin) pentru a monitoriza ilegal funcționari publici și alte persoane”.

Decizia de autorizare a perchezițiilor a venit din partea judecătorului Curții Supreme și șefului tribunalului electoral, Alexandre de Moraes, el însuși presupusă țintă a spionajului. Carlos Bolsonaro, consilier municipal în Rio de Janeiro și al doilea fiu al fostului președinte, sunt principalii suspecți ai anchetei în această etapă.

Cum a început scandalul de spionaj

Scandalul a izbucnit inițial joi, atunci când Curtea Supremă din Brazilia a dezvăluit documente care acuzau Agenția de Informații a țării, Abin, de efectuarea unor supravegheri asupra unor figuri politice și judiciare cheie, critice față de fostul președinte. Printre presupusele ținte ale ascultărilor ilegale se numărau trei judecători de la Curtea Supremă și președintele Camerei Inferioare a Congresului din Brazilia.

Joi, poliția a percheziționat casa și birourile lui Alexandre Ramagem, fostul șef al Abin și un aliat apropiat al lui Jair Bolsonaro. Cu toate acestea, investigația s-a apropiat semnificativ de fostul președinte luni, când ofițerii au ajuns la o casă de pe plajă în care Jair Bolsonaro se afla împreună cu fiii săi. Conform informațiilor furnizate de BBC, fostul președinte se afla într-o excursie de pescuit cu fiii săi atunci când poliția a descins la proprietatea din Angra dos Reis.

Utilizarea unui software de supraveghere israelian

Anchetatorii susțin că Abin a utilizat un software de supraveghere de fabricație israeliană denumit FirstMile. Softwarare-ul monitorizează datele de geolocalizare ale telefoanelor mobile și alte mijloace de colectare a informațiilor pentru a spiona ilegal personalități. Printre cei spionați se numărau judecători ai Curții Supreme, fostul președinte al camerei inferioare și un guvernator de stat.

Decizia lui Moraes care a autorizat raidurile a citat un mesaj WhatsApp în care un consilier al lui Carlos Bolsonaro solicita informații despre investigațiile care îl implicau pe președinte și pe trei dintre fii săi.

Ce reacție a avut Jair Bolsonaro

Bolsonaro a respins vehement acuzațiile, declarând că familia sa nu a comis nicio infracțiune. El a negat orice implicare în solicitarea de informații de geolocalizare și a condamnat ancheta drept o „persecuție”. Într-o declarație pentru CNN Brasil, Bolsonaro a asigurat că niciunul dintre fiii săi nu ar fi făcut vreodată o astfel de cerere, iar dacă ar fi făcut-o, ar fi fost respinsă categoric de Ramagem.

„Niciunul dintre fiii mei nu ar face vreodată o astfel de cerere. Și dacă ar fi făcut-o, domnul Ramagem ar fi respins-o categoric”, a declarat el pentru CNN Brasil. ”Nu am primit niciodată informații de geolocalizare despre nimeni. Nu am avut niciodată nevoie, nu am cerut și nu am primit niciun raport de la Abin”, a declarat fostul președinte, potrivit IBT Times.

Bolsonaro a anunțat că fiul său Carlos se va prezenta marți pentru a fi interogat de poliție. Cu toate acestea, consilierul fostului președinte, Fabio Wajngarten, a precizat ulterior că interogarea are legătură cu un alt caz și „nu are nicio legătură” cu operațiunea de luni.

Jair Bolsonaro, vizat de mai multe anchete

Această investigație se adaugă problemelor legale ale lui Jair Bolsonaro, căruia i s-a interzis să candideze pentru funcția de președinte timp de opt ani, după ce a pus sub semnul îndoielii sistemul de vot electronic al Braziliei. În prezent, poliția examinează dacă Agenția de Informații a Braziliei (Abin) a fost folosită ilegal în timpul mandatului lui Bolsonaro, pentru a aduna informații despre persoanele considerate critice față de acesta.

În timpul președinției tatălui său, Carlos Bolsonaro a acționat des ca un purtător de cuvânt neoficial al președintelui, criticând adversarii acestuia pe platformele de socializare. O sursă din poliție a declarat agenției de știri Reuters că investigațiile indică faptul că un „grup criminal” a creat „o structură paralelă în cadrul Agenției Braziliene de Informații (Abin) și a folosit instrumentele și serviciile acesteia pentru acțiuni ilicite, producând informații în scopuri politice și media, în interes personal și pentru a interveni în anchetele poliției federale”.

În timpul mandatului lui Jair Bolsonaro, Brazilia a devenit din ce în ce mai polarizată, cu susținătorii și opozanții președintelui acuzându-se reciproc de practici murdare. După ce a pierdut la limită în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva în alegerile din 2022, fostul președinte se află acum sub investigație pentru mai multe presupuse fapte ilegale, inclusiv corupție și abuz de putere.