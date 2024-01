Scandal între Poliția Rutieră și o vedetă TV. Codruța Cerva, încătușată și dusă la INML

Scandal în București. Ieri, cunoscuta activistă și realizatoare TV, Codruța Cerva se afla în apropierea Pieței Victoriei când a dat peste un blocaj de poliție. De aici a plecat un incident relatat de ea la România TV. Confuzia a apărut din cauza modului în care era blocată strada, lăsând impresia că o bandă este liberă. Când a încercat să facă stânga, un polițist a intervenit brusc, adresându-i-se în termeni nepotriviti. Codruța Ceva, surprinsă de abordarea polițistului, i-a cerut să se comporte mai adecvat și să asigure un blocaj clar al drumului. În timpul acestui schimb de replici, un alt polițist i-a cerut să oprească mașina.

Situația a escaladat rapid. Codruței i s-a reproșat că a trecut o linie continuă, că vorbea la telefon și că a încercat să lovească un polițist cu mașina. Acuzații pe care ea le neagă. Ulterior, a fost încătușată și dusă la sediul poliției. Un gest pe care l-a perceput ca umilitor și intimidant.

Codruța Cerva a relatat că, după ce a fost dusă la secția de poliție, a ales să nu se supună testelor standard de alcool și droguri. Motivația ei pentru această decizie a fost dublă: pe de o parte, ea este un activist cunoscut împotriva consumului de alcool și droguri, având chiar și o campanie publică în acest sens; pe de altă parte, ea a exprimat îngrijorări legate de acuratețea testelor, menționând că testele pentru droguri pot avea un procent ridicat de rezultate fals pozitive, iar în cazul testului de alcool, a observat că dispozitivul nu părea sigilat corect. Codruța a propus, în schimb, să se deplaseze la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru a efectua testele.

„Când să facem rondul la Victoriei, poliția blocase deja drumul. Dar blocaseră atât de prost încât aveai impresia că o bandă este liberă. Eu am vrut să fac stânga. În momentul în care am vrut să fac stânga, un polițist a sărit la mine, dar la modul.. cum… că eu nu am o problemă, eu sunt omul dialogului. Pe materiale s-a văzut, dar s-a văzut după ce fusese incidentul, pentru că am fost inspirată să filmez. Dar până să filmez mi-a zis doar așa: ‘Băăă, tu nu vezi că drumul e oprit? Treci bă pe acolo!’ Deci numai în bă. Și atunci i-am spus: Dom’le, stați un pic, nu vă e rușine, vorbiți numai cu bă. Blocați cum trebuie ca lumea să nu aibă senzația că o bandă este liberă. Dar numai faptul că i-am dat peste nas și mi-a zis ‘Ia trageți pe dreapta!’. Unde în dreapta că m-ați oprit aici? S-a pus în fața mașinii, dar totul parcă era premeditat. Prietena mea de la Ploiești îi luase permisul cu 10 minute înainte același polițist. Eu nu mai cred în coincidențe. În procesul verbal mi-a scris că am trecut linia continuă, că vorbeam la telefon, ceea ce nu este adevărat, și că am vrut să dau cu mașina peste el. Ceea ce nu este adevărat, bănuiesc că ei au camere și se vede. M-au încătușat în curtea poliției. De ce m-ați încătușat, că erați 10 polițiști? Pentru a mă umili. Mi-au vorbit execrabil. A fost pentru prima oară în viața mea când mie mi-a fost frică de Poliția Română”, a declarat Codruța Cerva la România TV.