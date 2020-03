După ce Brigitte ar fi distribuit pe rețelele de socializare câteva anunțuri în care Raluca Podea figura ca escortă în Dubai, fosta logodnică a lui Florin Pastramă este hotărâtă să o dea în judecată pe fosta soție a lui Ilie Năstase.

Raluca susține că acele postări sunt inventate pentru a o denigra și o amenință pe Brigitte cu avocații. Se pare că nu este prima dată când Brigitte o acuză pe Podea de imoralitate.

Într-o altă postare pe Internet, Brigitte a sugerat că fosta asistentă tv i-ar fi fost clientă chiar și fostului ei soț, Ilie Năstase.

„Întrebare de baraj: Cu ce te ocupi, ms Raluca Podea?

Din ce te întreții???

De ce îți permiți să vorbșsti la adresa mea?

P.S. Pe vremea când fostul meu soț îți dădea una scurtă pe câteva sute de euro și te-am sunat… iubita cui cine era????”, a postat Brigitte pe Facebook.

„Sunt niște acuzații foarte grave, eu o s-o acționez pe această doamnă Pastramă în judecată. Nu cred că are dovezi să poata discuta despre mine această doamnă. Cu ce mă ocup? Știe toată lumea cu ce mă ocup. Părinții mei au o firmă de transport, eu lucrez în televiziune. Eu nu am întrebat-o pe dumneaei cu ce se ocupă că, de bine, de rău, știm cu toții că se duce moca. Decât să te duci moca, mai bine stai și dormi în pat. > Nu, de asta spun că sunt niște acuzații foarte grave.

O s-o dau în judecată. Se vede pe chipul dânsei că e o femeie frustrată, o bătrână și prefer să nu intru în conflict cu dumneai. Doamna Pastramă cu ce se ocupa înainte să-l cunoască pe domnul Ilie? Că în căsnicia cu dumnealui a încercat să strângă averi ca acum să le vândă. Era o prăpădită. Adică despre ce vorbim?

Mi se pare penibil ca tu, o femeie de moravuri ușoare, să vii să-ți dai cu părerea referitor la mine. Să nu mai aducem aminte că așa a făcut și cu alte doamne din showbiz cărora le-a furat bărbații înaintea mea. Nu te mai da ziua doamnă, noaptea damă că nu e cazul”, a declarat Raluca Podea pentru Cancan.

