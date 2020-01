Maria a postat recent pe contul său de Instagram câteva poze care o prezintă pe Andreea Tonciu într-o ipostază considerată indecentă

Dar ce a putut să scrie, și a scris, nu glumă, roșcata în dreptul imaginii în care Tonciu apare într-o astfel de ipostază.

„Ca raspuns la incercarea pestilentiala a colegei mele de a ma insulta din nou, revin si eu cu cateva poze, de data asta REALE, prin care va las pe voi sa judecati exact statutul si factura acestei persoane! Un singur lucru am sa mai spun…

Judecati voi, oameni buni, acest etalon de ‘frumusete’ si de ‘stil’, modelele societatii in care traim, dar mai ales aprecierea de care se bucura acest personaj! E ceva in neregula cu noi toti pana la urma?…sau pur si simplu asta inseamna frumos si stilat intr-un final?! Intrebare retorica bineinteles! Si deja se pare ca i-au crescut enorm de mult urmaritorii in urma acestui conflict, cu peste 10 mii in 4 zile. Cred ca e cazul sa va dati seama de unde i-au venit acesti urmaritori… deduceti singuri cine a initiat acest conflict si in ce scop…”, sunt câteva rânduri scrise de Maria în dreptul fotografiei.

Maria Ilioiu i-a transmis un mesaj Andreei Tonciu, la scurt timp după ce emisiunea „Bravo, ai stil” s-a încheiat.

„Dragii mei, referitor la conflictul dintre mine și colega mea, am câteva precizări de făcut: în interiorul unui concurs este normal să existe adversități, divergențe de opinie sau diverse conflicte… important este ca acestea să nu escaladeze!

Nu mi-a convenit nici mie să fiu jignită de ultima găină jumulită din aprozar, dar, cu toate acestea, se pare că stimata mea colegă ține să perpetueze acest conflcit și în mediul online! Aici puteți găsi singuri răspunsul în legătură cu cine vrea să se afirme și cine, nu!

I-aș răspunde pe măsura găinei jumulite de aprozar, însă, educația mă împiedică să fac asta, în familia mea nu cunosc pe nimeni cu un astfel de comportament abject, plus că măritișul nu te face nici mai deșteaptă și nici doamnă, cu astea te naști, dar de unde nu e… nici Dumnezeu nu cere…

Bravo, ai stil este un concurs despre stilul vestimentar și stilul tău ca femeie. Nu am venit să mă afirm în această competiție (am avut ocazia să o fac în alte emisiuni), aici am venit pentru că îmi plac provocările și pentru că îmi doresc să mă descopăr, să mă cunosc mai bine și să fiu în preajma frumosului, dar, se pare că grotescu și mahalaua este ceea ce, din păcate, a debutat în aceste două zile.

Țin să precizez că nu doresc continuarea acestui conflict și în mediul online! Vreau ca viața mea privată să nu fie afectată de genul acesta de manifestări! Eu, provocărilor acestei colege ale mele, nu le voi da curs! Toate precizările vizavi de ea vor fi doar în cadrul emisiunii”, a scris Maria Ilioiu pe contul său de Instagram.

Această postare a fost ulterior ștearsă de Maria Iliou, dar între timp a fost văzută de multă lume, potrivit cancan.ro

