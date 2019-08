Scandal la Cluj! Acuzații grave: Pensionar agresat de Poliție și Jandarmerie

Scandalul a început după ce Tudorel Lupea a îndepărtat de pe statuia regelui Matei Corvin câteva coroane de flori ce aveau panglici în culorile drapelului național al Ungariei. Bărbatul a fost operat a doua zi și a avut nevoie de 80-85 de zile de îngrijiri medicale.

Ulterior, cei de la Gazeta de Cluj au stat de vorbă cu Tudorel Lupea care le-a povestit firul evenimentelor petrecute în seara zilei de 23 mai 2019, în timpul vizitei președintelui Klaus Iohannis la Universitatea Babeș-Bolyai unde și-a lansat o carte.

Aflat pe o bancă în Piața Unirii, Tudorel Lupea a observat în jurul orei 19:30 că un grup de maghiari au depus la statuia lui Matei Corvin coroane de flori legate cu panglici în culorile drapelului național al Ungariei.

Bărbatul din Cluj povestește că un bărbat care trecea prin zonă a îndepărtat florile respective, însă la un moment dat două doamne le-au pus din nou pe statuie.

Atunci a intervenit Tudorel Lupea care a îndepărtat, din nou, jerbele de pe statuia lui Matei Corvin.

„Mă aflam în Piața Unirii aproape de statuia lui Matia Corvin și am văzut pe cineva dând jos coroanele cu steagul unguresc de la baza statuii. În clipa următoare 2-3 femei s-au dus și au pus înapoi coroanele cu steagul unguresc. Văzând acestea, m-am iritat și am plecat spre a le îndepărta.

Am avut o discuție aprinsă cu doamnele respective, întrebându-le de ce pun steagurile Ungariei înapoi, iar doamnele mi-au răspuns că Matia Corvin este regele ungur. Eu le-am spus pe un ton mai aprins să îndepărteze stegulețele și să le ducă în Ungaria, deoarece suntem în România.

După discuția avută cu dânsele, am îndepărtat coroanele cu steagul Ungariei de la baza statuii, iar în clipa următoare au sosit doi polițiști îmbrăcați în ținute de camuflaj, precizându-mi că trebuie să mă legitimez. Eu nu am dorit să mă legitimez pentru că nu am făcut nimic și i-am întrebat și pe ei motivul pentru care mă legitimează.

În clipa următoare au mai apărut încă doi jandarmi, iar ulterior încă un jandarm, o jandarmeriță și trei polițiști locali, dintre care unul era îmbrăcat civil și s-a prezentat a fi șeful Biroului de ordine publică din Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca. Toți îmi cereau să mă legitimez, iar eu am refuzat acest lucru în continuare. Tot îmi spuneau că am făcut gălăgie, însă eu nu am făcut nimic greșit.

Au vrut să mă ducă la dubă, am refuzat. După au vrut să mă ducă la sediu, dar am refuzat din nou. Am refuzat să mă legitimez pentru că nu am făcut nimic.

Între timp, duba poliției a venit în fața mea, la un metru distanță de mine. Polițiștii și jandarmii au pus mâinile pe mine și au vrut să mă tragă în dubă, eu m-am ferit și în clipa aceea am simțit ceva la gleznă, am căzut de pe picioare nemaiavând putere să ripostez. Cred că m-au și curentat.

Având o durere cumplită la piciorul drept, m-au luat doi dintre ei de mâini și doi de picioare și m-au băgat în dubă, iar în acest timp mă văitam de durere. Văzând că mi-au rupt piciorul și mi-au provocat traumatisme grave, unul dintre ei a întrebat ”Acum ce facem cu el?”.

Astfel s-au hotărât să mă transporte de urgență la spitalul de ortopedie. Deci din acel moment, de când mi-au văzut piciorul rănit, nu au mai zis nimic! Menționez că am avut inclusiv hainele rupte”, a povestit Tudorel Lupea, potrivit Gazeta de Cluj.

După ce a fost lovit cu sălbăticie și a fost transportat la spital, Tudorel Lupea a fost operat a doua zi. În certificatul medico-legal, doctorul Florin Popovici, medic primar legist din cadrul IML Cluj-Napoca care l-a examinat pe Tudorel Lupea l-a diagnosticat pe bărbat cu „fractură bimaleolară dreaptă cu luxație posteroexternă a piciorului”.

În concluzii, medicul a constatat că Tudorel Lupea a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur. Leziunile au necesitat 80-85 zile de îngrijiri medicale.

A doua zi după eveniment s-au prezentat la spital doi şefi, unul de la Politie şi unul de la Jandarmerie, care în loc să se intereseze de starea lui Lupea, au făcut presiuni asupra medicilor să radieze din registrul de internări menţiunea că acesta a afirmat că a fost agresat de poliţişti.

După aproape trei luni de la nefericitul eveniment, Tudorel Lupea prezintă încă dureri la picior.

După externare, la aproape o lună de la eveniment, respectiv în data de 18 iunie 2019, a fost vizitat la domiciliu de doi polițişti locali care i-au înmânat un proces verbal încheiat de agentul constatator Florin Cioban din Direcția Generală Poliția Locală a Municipiului Cluj-Napoca.

Acesta a fost sancționat cu amendă contravenţională de 300 lei, pentru că a fost depistat în timp ce arunca jerbele funerare care se aflau pe ansamblul statuar Matei Corvin şi a refuzat să se legitimeze.

Valer Marian afirmă că există suspiciuni că procesul verbal ar fi fost întocmit în fals, întrucât a fost încheiat în lipsa presupusului contravenient, cu data de 20.05.2019, orele 20,30, deci după internarea acestuia, şi nu este semnat de un martor, conform dispoziţiilor legale.

Organele de ordine au încercat sigur `să-şi acopere comportamentul abuziv cu acest proces verbal de contravenție fabricat.

Tudorel Lupea a formulat contestație împotriva procesului verbal de contravenție, care se află pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca. Urmează să depună la Parchetul Militar Teritorial Cluj plângere penală împotriva celor nouă agresori din forțele de ordine, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe sau vătămare corporală în funcție de depășirea numărului de 90 zile de îngrijiri medicale.

Te-ar putea interesa și: