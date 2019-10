Tensiuni la PSD, chiar în timpul campaniei electorale! Mai mulți social-democrați amenință partidul cu procese, aceștia fiind nemulțumiți că nu au primit înapoi banii donați în campania pentru alegerile europarlamentare, singura excepție fiind Rovana Plumb.

Europarlamentara Rovana Plumb, cel mai generos sponsor al partidului, a declarat pentru Europa Liberă, că a primit joi de la PSD suma de 800.000 de lei, în aceeași zi ea folosind banii primiți pentru achitarea împrumutului luat pentru campania pentru alegerile europarlamentare.

Mai mulți social-democrați care au contribuit cu sume mari la campania pentru europarlamentare s-au arătat nemulțumiți atunci când au aflat că Rovana Plumb și-a recuperat banii investiți, în timp ce ei nu au reușit acest lucru, anunță realitatea.net/.

Potrivit unor surse din PSD, citate de Europa Liberă, mai mulți europarlamentari care au contribuit financiar la campania pentru europarlamentare au fost înștiințați că vor primi banii după alegerile din luna noiembrie, argumentul fiind acela că PSD are nevoie de resurse materiale pentru campania de la prezidențiale.

Suma investită de candidații PSD la europarlamentare s-a ridicat la 3, 4 milioane de lei, unii din cei care au dorit să ajungă la Bruxelles nereușind acest lucru. Un astfel de exemplu este Natalia Intotero, care a investit în campanie suma de 200 de mii de lei, dar nu a ajuns europarlamentar. Ea spune că banii reprezintă economiile personale și a cerut partidului să-i restituie în următoarea perioada, potrivit Realitatea TV.

,,Până în momentul de față nu am primit banii, așteptăm să îi primim. Am aflat și eu că Rovana Plumb a primit banii, sper că în cel mai scurt timp să primim și noi. Noi am depus banii conform legii și, conform legii, aștept să mi restituie în același timp, fără a există discriminare. Dacă nu, vom face demersurile legale care se impun împotriva celor care nu returnează banii”, a declarat Natalia Intotero pentru Europa Liberă, preluat de Realitatea TV.

