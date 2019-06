Scandal între milionari la Hollywood. Ce au avut de împărțit sora lui Kim Kardashian cu soțul lui J. Lo

Un eveniment menit să scoată cât mai mulți bani de la vedete s-a transformat într-un fiasco pentru doi dintre participanți. Kylie Jenner, sora lui Kim Kardashian, a fost atacată de jucătorul de baseball Alex Rodriguez și i-a dat o replică pe măsură.





Ce s-a întâmplat de fapt? În urmă cu mai bine de o lună, a avut loc Met Gala, care este considerat cel mai exclusivist eveniment menit strângerii de fonduri pentru Institutul Costumelor de la New York. Recent, Alex Rodriguez, unul dintre invitați, a oferit un interviu în care a oferit detalii despre ce s-a întâmplat acolo. Considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători de baseball din toate timpurile, soțul lui Jennifer Lopez și-a permis să dea câteva detalii, dar declarațiile sale nu au fost bine primite.

„Am avut o masă grozavă. Tipul din The Wire, Idris Elba, care a venit cu soția lui, Donatella Versace, Kylie și Kendall. Kylie a vorbit doar despre Instagram, rujul ei și despre cât de bogată e”, a spus Rodriguez, el însuși un tip extrem de bogat, cu o avere estimată la peste 300 de milioane de dolari.

A fost îndeajuns pentru a stârni furia surorii mai mici a lui Kim Kardashian. Ea însăși o adevărată vedetă, cu o avere personală de peste un miliard de dolari strânsă până la cei 21 de ani, Kylie Jenner a făcut banii din afacerea cu produse cosmetice pe care a lansat-o în urmă cu câțiva ani. Comentariile sportivului nu i-au picat bine acesteia și a reacționat sec într-o postare pe Twitter: „Nu, nu am făcut ce spune el. Am vorbit doar despre Game of Thrones”, a spus aceasta pentru a stopa valul de comentarii în care era atacată de fani.

