SCANDAL la FEDERAȚIA de JUDO. GUSĂ: „Ne aflăm în fața unui demers de tip securistic”

Instituția îi oferă sprijin total lui Florin Bercean, acuzat de două sportive de agresiuni fizice și verbale, a declarat președintele COSR, Mihai Covaliu.





Comitetul Executiv al COSR a analizat astăzi, în ședință, cazurile apărute în Gazeta Sporturilor privitoare la acuzațiile de agresiune la lotul olimpic de judo.

La ședință au luat parte președintele Federației Române de Judo, Cozmin Gușă, și vicepreședintele Florin Bercean.

„Ne-am intalnit astazi in Comitetul Executiv al COSR. In cadrul ordinii de zi am avut si punctul de vedere al Federatiei Romane de Judo, al domnului presedinte Cozmin Gusa si al domnului vicepresedinte Florin Bercean.

Am ascultat ce au avut de spus reprezentantii Federatiei de Judo. S-au desprins cateva concluzii despre care vom vorbi pe larg cu alta ocazie.

Avand in vedere statutul COSR si necesitatea raportarii intregii activitati la procedurile de lucru vizavi de comisiile Comitetului International Olimpic, Comitetul Executiv al COSR a facut o recomandare Comisiei de Etica, sa se intruneasca si sa analizeze informatiile si toate detaliile aparute in ultima vreme in spatiul public referitoare la Federatia Romana de Judo. Concluziile pe care Comisia de Etica le va prezenta vor fi aduse la cunostinta mass media si in spatiul public.

Pana acum, nu exista niciun fel de plangere penala sau de orice natura inaintatata catre Federatia Romana de Judo, pentru presedintele Cozmin Gusa sau pentru vicepresedintele Florin Bercean. Noi, in calitatea pe care o avem, datorita ultimelor informatii aparute, este de datoria noastra sa aducem si sa imputernicim Comisia de Etica sa ia act de ceea ce s-a intamplat si sa prezinte un raport.

Ce pot sa va spun este ca, in cadrul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, sustinerea pentru performerul si antrenorul Florin Bercean este una totala.

Nici la FRJ, nici la COSR nu a ajuns nici macar o plangere penala sau de orice alta natura, in urma a ceea ce se intampla acum in mass media”, a declarat președintele COSR, Mihai Covaliu.

Și președintele Federației Române de Judo, Cozmin Gușă a făcut declarații la finalul ședinței.

„Le-am adus la cunoștință membrilor Comitetului Executiv al COSR faptul că ne aflăm în fața unui demers de tip securistic pe care cei de la Gazeta Sporturilor, coordonați de Tolontan, l-au declanșat împotriva lui Florin Bercean, a Federatiei Romane de Judo.

Au înțeles, unii s-au mirat, alții nu s-au mirat, cunoscând antecedentele lui Tolontan și alor săi. Le-am explicat că asta este o luptă a noastră, pe care o s-o ducem pe cale legală din acest moment.

Florin Bercean, după ședința de astăzi, pentru că așa era corect, o să-i acționeze in instanta, pe civil, o sa platim taxa de timbru, urmand ca sumele importante de bani pe care le vom lua de la Gazeta Sporturilor pentru aceste calomnii să le donăm fundațiilor din judo si cluburilor sportive pentru ca sa pregatim sportivii.

Marea problema care este in Romania este ca in lipsa unui Club Român de Presă, asemenea actiuni de tip securistic, asa cum fac cei de la Gazeta Sporturilor, pun in pericol pregatirea, pot sa distruga cariere, destine, acolo nu sunt decat lucruri care n-au legatura cu realitatea si de altfel, prin votul unanim al Comitetului Executiv, dublat si de aprobarea ministrului Tineretului si Sportului, care era si el de fata, s-a exprimat un sprijiin total pentru Florin Bercean, vicepresedintele executiv al Federatiei Romane de Judo, așa cum era si firesc.

