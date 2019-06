Scandal cu o mare companie aeriană. Pasager obligat să stea 10 ore în vomă

Un pasager British Airways susține că a fost nevoit să călătorească 10 ore în condiții proaste, deși avea bilet la business-class.





Dave Gildea din Sillicon Valley a postat pe Twitter imagini cu mizeria de la bord din zborul Londra-Seattle. Pasagerul în vârstă de 38 de ani, care este vicepreședintele unei firme de software din San Francisco, SUA, a fost reintegrat la clasa business la Aeroportul Heathrow. Dar după câteva ore în zborul său, el a descoperit că în jurul sau era vorba despre vomă.

Omul de afaceri susține că cei din conducere sunt responsabili pentru asta și deși nu i-au mutat locul, îi datorează niște scuze.

„Nu am observat nimic până la aproximativ două ore în zborul British Airways când am scos scaunul pentru picioare, că să pot dormi și am văzut vomă pe scaun" , a declarat Dave Gildea pentru The Sun, citat de Dailystar.

Acestuia nu i s-a oferit un loc nou, ci o pătură cu care să se acopere. Dave a postat fotografia scaunului său pe 22 mai - ziua după ce a zburat în Seattle.

„Ne mândrim cu furnizarea unor servicii bune și o experiență plăcută la bordul nostru și ne pare rău cu această ocazie că această întâmplare nu a reușit să satisfacă așteptările clienților noștri. Investigăm și suntem în contact cu clientul pentru a ne cere scuze și pentru a rezolva această problemă", a declarat un purtător de cuvânt al British Airways pentru Daily Mail, citat de Dailystar

