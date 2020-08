Betty, fiica cea mare a „Regelui manelelor” a împlinit frumoasa vârstă de 20 de ani. Cu această ocazie, Betty a primit numeroase mesaje de felicitare din partea fanilor, dar și de la toți cei din familia ei.

Desigur, cel mai frumos mesaj a venit din parte soțului ei, Cătălin Vișănescu.

„La mulți ani, iubirea mea! Tu ești iubirea vieții mele”, a scris Cătălin Vișănescu, pe pagina de socializare.

„La mulți aniii, frumoasaaa meaaaa!”, a scris și Roxana Dobre, soția lui Florin Salam.

Betty a avut parte și de o frumoasă surpriză venită din parte soțului ei. Cei doi, Betty și Cătălin sunt acum într-o vacanță. Cătălin a umplut camera de hotel în care stau cu trandafiri și baloane colorate. Desigur, nu a lipsit tortul care a fost unul uriaș așezat chiar în mijlocul camerei.

Nu e prima oară când Cătălin își surprinde plăcut soția făcând astfel de gesturi. La cununia lor civilă, care a avut loc în urmă cu doi ani, Cătălin a scris pe pagina sa de socializare un mesaj emoționant.

„Nu am cuvinte sa pot descrie sentimentul pe care il am in suflet acum! Sunt si sot si tata si toate astea datorita ei, datorita sotiei si mamei baietelului meu! Va iubesc enorm!”, a scris Cătălin în ziua cununiei.

Acum o săptămână, în familia lui Florin Salam a mai avut un motiv de bucurie.

Dani Stoian fiul lui Florin Salam va devenit tătic la numai 18 ani. Ca să-și împărtășească bucuria cu prietenii și fanii lui, Dani a postat pe pagina sa de socializare ecografia cu viitorul său copil.

Ipostaza emoționantă a venit, așa cum se aștepta toată lumea, și cu un mesaj. ”My boy”, a scris Dani pe contul de Instagram lângă imaginea pe care au apreciat-o majoritatea dintre fanii săi din mediul online care l-au răsplătit cu inimioare, potrivit cancan.ro