„Da, acest lucru vi-l spun fără doar și poate, împreună cu colegii mei am analizat acest lucru și mă îndrept spre o candidatură, dar ar fi mult mai util să aibă o susținere cât mai largă, adică să fie din partea coaliției PSD și ALDE și poate chiar mai mult. Am văzut că există o așteptare din partea susținătorilor noștri, mă refer și la cei din ALDE și din PSD, pentru a avea o candidatură cât mai puternică. Am văzut cu toții sondajele, și cele făcute de PSD și cele făcute de ALDE și un candidat cu susținere comună are toate șansele să se opună cu succes actualului președinte.

Dacă nu vom reuși să avem un candidat comun cu PSD, după 22 iulie vom vedea cum vom configura o alianță care să aibă un candidat cu șanse”, a spus Tăriceanu.

De asemenea, preşedintele ALDE a mai spus că în cazul în care nu va primi sprijin din partea PSD la alegerile prezidenţiale se va orienta pentru o altă formulă de alianţă.

„Da, voi vedea dacă pot, împreună cu colegii mei, să găsim o altă formulă de alianță care să ne crească șansele. Poate să însemne Pro România, da. Convingerea mea este că, dacă vom merge cu mai mulți candidați, riscurile legale de a nu ajunge în turul doi sunt foarte mari și candidaturile separate, dacă le vom hotărî așa pot să aducă o anumită stare de tensiune în timpul campaniei”, a conchis Tăriceanu, potrivit dcnews.ro

