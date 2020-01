„Deci PSD ne au lasat pe un deficit de 4,6% din PIB si inca au curaj si ies pe televizoare si spun ca PNL au majorat ARTIFICIAL DEFICITUL!!!!

Mai, Oameni buni !!!!! Deci PSD au tinut la ascuns facturile de plata, nu au platit oamenilor concediile medicale, au inchis trezoreria pe final de an doar ca sa mai faca economii in buget, nu au rambursat tva ul firmelor, AU ASCUNS TOT CE SE PUTEA, ca sa MIMAM un deficit de 3% si MINT CU NERUSINARE CA PNL A UMFLAT ARTIFICIAL DEFICITUL. Cum ???? Tot ei????? dupa ce au aruncat cu banii nostri intr o parte si in cealalta pana au angajat aproape toti banii pe care i strangem in bugetul de stat pentru a si cumpara voturi de la electorat??????

Pai ce partid vreodata si ar creste singur costul de finantare si ar deteriora imaginea tarii in fata partenerilor straini ca sa si inrautateasca pozitia????

Mai, astia de la PSD chiar ne iau pe toti de prosti !????????”, a scris jurnalista pe Facebook.

Jurnalista acuză „mari ministrii” PSD că au dorit să ajungă în fruntea companiei, adăugând că banca este aproape falimentare, făcând un profit „doar de 10 milioane de lei”.

„Si mai e o speta. Ca am inceput sa i aud mai pe la colturi, mai frontal. Ca PNL vand Cec ul. Mai PSD, chiar nu va e rusine????? Ce va deranjeaza de fapt? Ca nu ati reusit cativa dintre voi, nu dau nume, Mari ministrii, sa va asezati voi in fruntea companiei???sau va deranjeaza Oare ca Cec ul nu va mai functiona precum toate celelalte companii de stat, ca o oaza de salarii de zeci de mii de euro pentru o mana de oameni, alesi pe spranceana??? E firesc ca Cec ul sa fie o banca aproape falimentara, unde la active de 2 mld lei, sa faca profit doar de 10 milioane lei????????? E firesc ca Cec ul in loc sa fie o banca super competitiva, sa aduca zero dividende statului roman, sa fie a mai slaba in teritoriu DAR sa si dea salarii de 30 de mii de euro per director????!!!! 30 de mii de euro !!!!!

Ce e PSD cu retorica asta atat de ipocrita si de mincinoasa??

PS. V am atasat mai jos – o coala din contractul unuia dintre administratorii CEC. Cat e venitul lunar ?????? Sa citim impreuna zic. Ca imi suna telefoanele ca nu e adevarat ca Acestea ar fi salariile prin companie. Si ca nu e Deontologic ce fac. Oare ????!”, a mai scris Denise Rifai.

Te-ar putea interesa și: