CUTREMUR în LUMEA SPORTULUI! Sportivă OLIMPICĂ, UCISĂ cu sânge RECE de IUBIT. Detalii EXPLOZIVE

O crimă macabră a cutremurat Rusia. Safia Askarova, o tânără olimpică la înot, care părea să aibă un viitor strălucit, a fost ucisă de către propriul iubit. Motivul crimei este cu adevărat șocant. Criminalul, un înotător de elită, a înjunghiat-o pe adolescenta de 16 ani care l-a părăsit pentru a-și urma visul de a câștiga medalia de aur.





Safia Askarova a decis să se despartă de Nikita Malagyn deoarece voia să aibă mai mult timp pentru antrenamente, Gelos din cale afară, tânărul sportiv, și-a înjunghiat fosta iubită de 30 de ori până când fata și-a dat ultima suflare.

Incidentul șocant a avut loc în orașul Tolyatti din Rusia, notează observator.tv. Un prieten apropiat al cuplului a declarat că Nikita Malagyn era gelos şi o bănuia pe Safia de infidelități. Într-o înregistrare cu reconstituirea crimei, sportivul a mărturisit că și-a ucis fosta iubită căreia i-a spus „să meargă în iad”.

„Mi-am scos cuţitul. Abia îmi pot aminti exact unde am înjunghiat-o. Îmi amintesc ultima lovitură, după care a căzut jos”, a afirmat tânărul acuzat de omor.

Nikita Malagyn, olimpic la înot, a fost orbit de gelozie și a spus că nu a știu ce face când a comis crima. „A încercat să fugă, dar am continuat să o înjungii. Am aruncat cuţitul undeva aproape. La început nu mi-am dat seama ce făcusem. Am realizat în drum spre casă”, a precizat Malagyn.

Safia le-a spus părinților că merge la un magazin în seara în care s-a întâlnit cu Malagyn „Mai târziu, rudele ei s-au îngrijorat pentru că încă nu venise acasă şi telefonul era închis”, a povestit o sursă apropiată familiei. „Stăteam acolo şi vorbeam. Am vrut să rămânem împreună. Ea în schimb voia să ne despărţim. Am încercat să o conving”, a mărturisit Malagyn. Tânărul a fost arestat de polițiști care continuă investigația pentru a stabili circumstanțele în care a fost comisă crima.

