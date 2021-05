Însă, pe procurorii şi miliţienii care tot renumără de ceva vreme la voturile de la ultimul scrutin pentru primarul Sectorului 1, se pare că artimetica i-a izbit foate rău, de le-a dat sâmgele pe nas, încă de la clasa pregătitoare. Este clar că până să dea ochii cu Pitagora şi Euclid, au sfeclit-o din prima cu adunarea şi scăderea. Taine care le-au rămas până în ziua de azi, cu totul necunoscute.

Cu toate că acum sunt ajutaţi şi de maşinării sofisticate de calcul, procurorii şi miliţienii care cercetează alegerile de la Sectorul 1 tot nu au reuşit să scoată o adunare simplă până la capăt. Degeaba strigau ei către calculator, după ce introduceau datele: „Clotilde”! Că acesta le răspundea invariabil: „Tudorache”! Au încercat de mai multe ori, pentru că nu aveau un termen precis, ca la examen, cânt trebuiau să termine adunarea. Dar de fiecare dată, când ei strigau parola corectă: „Clotilde”!, socotitoarul răspundea anapoda: „Tudorache”! Cică inteligenţă artificială. Aiurea! Maşinărie proastă, care nu pricepe o iotă din manevrele şi mânăriile politice.

Aşa că ce erau să facă? Să se facă de râs ditamai procurorii şi poliţiştii, că nu ştiu să numere şi să facă o adunare simplă? Nicidecum! Atunci? Au aplicat tactica tragerii de timp. Exact ca un elev care trece înapoi în bancă dacă trage la examen biletul cu subiectul despre care habar nu are, poate le suflă cineva între timp, aşa şi socotitorii de la Sectorul 1, au mai cerut un timp de gândire. Deşi anunţaseră, pe surse, că săptămâna asta se vor da rezultatele oficiale ale renumărării. Au mai cerut un răgaz până în august. Corect, zic eu, pentru că la sfârşitul lui august se dau îndeobşte corijenţele. Şi poate până atunci vine să-i ajute la numărătoare Nicuşor Dan, că tot a fost el olimpic internaţional la matematică. Să-i scoată din aritmetică, că au călcat în ea şi s-au stropit până la gât.

Dacă tot suntem la capitolul socoteală, să le spunem noi cum e cu socoteala de acasă şi cu cea din târg. Ultima, asta din târg, întorcându-se ca un bumerang împotriva lor.

Ei bine, dincolo de adunarea care dă atâtea bătăi de cap corinjenţilor de la procuratură şi miliţie, noi, ăstia care am trecut totuşi de clasa întâi şi de opraţiile simple, am priceput aşa.

Mai întâi, că nu ne-au prostit. Că această amânare fără niciun motiv nu este decât o dovadă că alegerile din Sectorul 1 au fost fraudate. Că Clotilde a pierdut.

Şi am mai înţeles că această tragere de timp are rolul de a lungi boala. Până se renumără, până se face proces, până se dau nişte termene din an în an, că e pandemie şi nu trebuie aglomerat tribunalul, se termină mandatul ciordit din sacii cu voturi de către Clotilde.

Acum, să le spunem ce n-au înţeles ei şi cum s-au afundat mai rău în „artimetică” cu această prelungire. Suspiciunea că ocupă funcţii pe nemeritate, se va extinde asupra tuturor useristplusiştilor, deşi sunt convins că unii dintre ei chiar şi-au câştigat mandatele pe bune. Au fost votaţi de către alegători. Nici nu mai contează cine este primar la Sectorul 1. Ci că s-a demonstrat că alegerile au fost fraudate.

Drept urmare, tragerea la răspundere penală a lui Dan Barna, pentru că a mânărit fonduri europene, va veni ca un fapt firesc.

Mai mult. Ce vom mai înţelege noi?Dan Barna a fost luat în cătare de OLAF, organismul de la Bruxelles care se ocupă cu descoperirea celor care fraudează fondurile europene. În America se spune că nu scapi de moarte şi de Fisc. În UE, fiscul de care n-ai cum scăpa, aşa cum n-ai cum scăpa de moarte este OLAF. Aşa că Dan Barna e mâncat, mai devreme sau mai târziu.

Iar noi, atunci, ne vom întreba de ce Justiţia noatră umblă cu capul spart prin România? De ce atunci când străinii fac anchetă, vinovaţii sunt pedepsiţi, iar la noi, se amână?