Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu

Secvențele cu președintele României, confuz, împiedicat, pierdut în spațiu, fac de luni bune milioane de vizualizări pe net. Nicușor Dan a ajuns un fel de măscărici național de la care se așteaptă să fie protagonistul unei secvențe ridicole la fiecare apariție publică. Omul acesta este însă președintele României. Reprezintă statul român în relațiile internaționale.

Este comandantul suprem al forțelor armate. Și, desigur, ar trebui sa fie cel mai puternic si cel mai bine informat om din România. Cu toate acestea, Nicușor Dan a devenit, la doar cateva luni de cand a ajuns la Cotroceni, o caricatură. Nici nu știi dacă să râzi sau să plângi când îl vezi încercând să facă pe președintele.

