Unii dintre liderii partidului s-au poziționat dur față de Călin Popescu Tăriceanu și i-au spus în ședința Biroului Politic că nu înțeleg manevra lui de a se retrage acum de la guvernare, în condițiile în care ei i-au cerut asta în luna octombrie. În plus, i-au reproșat alianța cu Victor Ponta care i-a batjocorit atâta timp. Liderii din țară, cei care au simțit pe pielea lor trădarea PSD, au aplaudat gestul președintelui și îl asigură de susținere în continuare.

Au furat voturi pentru UDMR

Sociologul Bruno Ștefan a explicat, pentru Evenimentul zilei, de ce crede că Tăriceanu a luat o decizie bună când a retras ALDE de la guvernare. El spune că liderul ALDE este un strateg foarte bun, dar ar fi trebuit să facă acest gest mai demult.

„La începutul anului, știu, am făcut măsurători, ALDE avea 10%. Și Pro România. Ambele partide s-au prăbușit pentru că au fost furate de PSD. Care a dat voturile la UDMR, ca un avans la înțelegerile care vor urma. Membrii ALDE locali erau foarte supărați pe PSD și și-au dorit de mult timp această decizie”, a explicat sociologul.

Alianța cu Ponta este explicată ca singura cale de redresare, chiar dacă încrederea în partener nu este totală. „Însă, trăim vremurile în care se aplică perfect expresia prietenii devin dușmani și dușmanii devin prieteni”, a spus Bruno Ștefan.

Favoare de diplomat

Mișcarea făcută de Viorica Dăncilă, cu atragerea lui Meleșcanu în acest joc, este considerată drept una inspirată care îi oferă satisfacție fostului ministru. Acesta, la 80 de ani, este la apusul carierei și se folosește de context pentru că știe că ALDE nu-și permite să-l înlăture.

Mai mult, prezintă gestul de trădare drept o favoare făcută liberal-democraților. A acceptat propunerea fără să se consulte cu Tăriceanu, apoi a declarat că este garantul că ALDE va fi tratat corect. Ieri, a apărut extrem de senin la ședința Biroului Politic și a explicat de ce nu și-a retras candidatura, așa cum i-a cerut Tăriceanu.

„Voi fi preşedinte al Senatului imparţial cu toată lumea. Am crezut că este o chestiune foarte importantă şi necesară și ALDE va avea garanţia că va fi tratat foarte corect, ca şi toţi ceilalţi”, a explicat Meleșcanu. Senatorul a adăugat că nu întotdeauna formațiunea din care face parte a beneficiat de un tratament corect. Pe muchie de cuțit Și lidera PSD a vorbit de corectitudine și a ambalat propunerea cu Meleșcanu într-un dar făcut liberal democraților. Ea a spus că PSD putea să revendice funcția de președinte al Senatului, însă pentru a fi „corecți până la capăt” a propus pe cineva de la ALDE.

În cazul în care Meleșcanu ar fi exclus sau ar pleca din partid, ALDE rămâne fără grup parlamentar la Senat.

Art. 16, alin. (2), din Regulamentul Senatului spune că: „Un grup parlamentar poate fi constituit şi poate funcţiona numai dacă cuprinde cel puţin 7 senatori, care au fost aleşi pe listele aceluiaşi partid, ale aceleiaşi organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau alianţe electorale.”

Luni, trei senatori plecați din PSD s-au afiliat grupului ALDE: Adrian Țuțuianu, Vasile Ilea și Nicolae Marin. Țuțuianu a explicat, pentru EVZ, că nu are nicio legătură cu asigurarea numărului necesar, ci cu faptul că a vrut să facă parte dintr-un grup. „Discuția inițială a fost cu PMP, totul era stabilit. Luni la prânz a sunat Băsescu și le-a interzis să facă grup cu noi. Trebuia să fim afiliați, așa că am intrat în grupul ALDE, dar nu suntem membri”, a explicat senatorul.

PNL o sacrifică pe Gorghiu

Liberalii negociază cu restul partidelor de Opoziție să o susțină pe Alina Gorghiu la șefia Senatului, propunere care este neagreată și de o parte din liberali.

„Alina Gorghiu a fost președintele PNL. Mulți liberali nu uită și nu iartă măsurile pe care le-a luat ea atunci, mai ales în campania electorală, când a tras în altă parte”, a explicat Bruno Ștefan.

PNL are nevoie de 69 de voturi, toate voturile Opoziției, să o impună pe Gorghiu la Senat. În actuala configurație a Parlamentului, PSD are 68 se senatori, PNL are 25 de senatori, USR – 13, ALDE- 14, dintre care 8 senatori aleși, în decembrie 2016, pe aceeași listă, restul sunt afiliați , UDMR- 9, iar 7 senatori sunt independenți. Potrivit surselor EVZ, Gorghiu nu doar că nu are nicio șansă, dar liberalii au propus-o, ca să-i dea o lecție, convinși fiind că este suficient de vanitoasă să accepte.

Meleșcanu nu renunță nici la una, nici la alta

ALDE a decis, ieri, să răspundă declarației de război a PSD, care l-a propus pe Meleșcanu la președinția Senatului, dur. Dacă fostul ministru acceptă propunerea, el va fi exclus din partid chiar cu riscul ca formațiunea să rămână fără grup parlamentar la Camera superioară. Această decizie a fost luată cu o majoritate zdrobitoare în Biroul Politic Central. Liderul partidului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, ieri, că Meleșcanu și-a cerut scuze colegilor pentru ce a făcut, însă nu știe dacă va rupe înțelegerea cu PSD. „Nu ne-a zis nimic, ne-a lăsat în expectativă”, a spus Tăriceanu. În cazul în care ALDE rămâne fără numărul necesar de senatori, va face un grup mixt cu Pro România.

Teodor Meleșcanu a declarat, în exclusivitate pentru Evenimentul zilei, că nu-și retrage candidatura de la președinția Senatului, că nu pleacă din partid și că Ion Popa, propunerea ALDE la șefia Senatului, este „să fie și el acolo”. „Eu nu am nici cea mai mică intenție să plec din ALDE. Am acceptat invitația făcută de PSD pentru că fiind acolo pot sprijini mai mult ALDE”, a afirmat senatorul. În ceea ce privește anunțul făcut de Tăriceanu, potrivit căruia ALDE l-a nominalizat pe Ion Popa, Meleșcanu a spus că „e și el acolo, fără niciun fel de șanse”.

