S-a cerut INSOLVENȚA pentru două societăți ale Consiliului Local Timișoara

Cu numai câteva zile înainte de finele anului, pentru două societăți comerciale ale Consiliului Local Timișoara s-a cerut, în instanță, insolvența.





Este vroba de recent înființata Societate de Transport Public Timișoara (STPT), respectiv de compania de termoficare a orașului, Colterm SA. Datoriile pe care le-au cumulat cele două sunt de ordinul a sute de milioane de lei.

În cazul companiei de termoficare cererea de insolvență a fost depusă de SC Rehau Polymer SRL, la Tribunalul Timiș, pe 21 decembrie. Plățile restante ale societății de termoficare din Timișoara se ridică la 121.312.907 lei, din care 113.350.057 către furnizori. Astfel, 36.472.865 de lei sunt restante de peste 30 de zile, alte 32.336.860 de lei sunt restante de peste 90 de zile, iar 44.540.332 de lei sunt neachitați din 2017. În acest context, Consiliul Local Timișoara, în octombrie, a aprobat contractarea unui împrumut de 101.000.000 de lei de la Trezorerie, pentru ca societatea de termoficare să poată asigura furnizarea căldurii și apei calde în această iarnă.

Directorul general al Colterm SA, Emil Șerpe, a susținut,pentru Pressalert.ro, că în acest moment nu mai este nicio problemă deoarece ”cererea a fost depusă de un furnizor mărunt. Pot să spun că a acționat cu rea-credință. A depus cererea înainte de Crăciun. Cum am venit luni la lucru, am plătit și le-am trimis ordinul de plată. Cererea de insolvență a fost retrasă. Nu și de pe site-ul instanței încă. Noi avem proiecte pe fonduri europene. E aprobat un proiect de 30 de milioane de euro pentru reabilitarea de rețele termice. Trebuie să semnăn curând contractul. Insolvența este ceva mai proastă soluție pentru Colterm, dar nu este cazul”. Sociatatea de transport public are și ea datorii mari. Insolvența în cazulș STPT a fost cerută de două companii, SC Sodacma SRL, respectiv SC CMT Building SRL. Acestea au cerut separat declararea insolvenței, un ape 18, cealaltă pe 20 decembrie 2018. Și directorul societății, Nicu Bitea, spune că facturile restante s-au achitat între timp.

