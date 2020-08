Meghan își poate permite o viață fabuloasă în California, pentru că a jucat în serialul „Suits” transmis de Netflix, care i-ar aduce o grămadă de bănet, anunță tabloidul britanic The Sun.

Fosta actriță câștiga 40.000 de lire sterline pentru un episod, iar serialul a avut șapte sezoane. Conturile lui Meghan Markle se rotunjesc acum din nou, în urma redifuzării serialului.

Merghan și Prințul Harry au făcut recent un credit ipotecar de 7 milioane de lire pentru a-și cumpăra conacul din California.

Serialul „Suits” a fost scos în 2019 și reintrodus recent în grila de program a Netflix. Potrivit unei înțelegeri încheiate recent între serviciul de streaming și de diferite asociații de artiști, vedetele primesc bani atunci când un serial se redifuzează.

În serialul „Suits”, Meghan a intrepretat-o pe Rachel Zane, o tânără îndrăgostită de Mike Ross, personaj principal.

Conacul lui Meghan şi Harry – proaspăt achiziţionat

Meghan Markle şi Prințul Harry și-au cumpărat un conac de 11 milioane de lire sterline, într-una dintre cele mai selecte zone din Los Angeles.

Noua lor casă are nouă dormitoare și este cunoscută sub numele de Chateau of Riven Rock. Ei au cumpărat conacul de la oligarhul rus Sergey Grishin, pentru un preț redus de 14,7 milioane de dolari, sau aproximativ 11,2 milioane de lire sterline.

Legat de achziție, Prințul Harry și Meghan au fost avertizați că cea mai mare amenințare sunt cutremurele și incendiile.

Noul lor conac de 11 milioane de lire sterline din Santa Barbara se află în centrul zonei cu cele mai multe cutremure din California. Zona a fost, de asemenea, devastată în ultimii ani de incendii puternice și alunecări de teren periculoase.

Ultimele date arată că regiunea a fost lovită de aproximativ 190 de cutremure – media fiind cam unul pe zi – în ultimul an. Niciunul dintre acestea nu s-ar fi simțit suficient de puternic, iar în Santa Barbara nu a avut vreun impact semnificativ.