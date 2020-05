Duckadam i-a răspuns lui Adrian Bumbescu, fostul său coleg de echipă de la Steaua, care i-a reproşat că-i ține partea lui Gigi Becali doar pentru că acesta îi oferă un salariu uriaş.

„Vă dați seama că Adi rămâne în continuare prietenul meu și nu trebuie să ne certăm prin presă. Știe el ceva în legătură cu pensia mea, dar nu este vorba despre pensie de la Armată. Eu am avut treabă cu Armata doar trei ani în perioada în care am fost fotbalist la Steaua, acolo unde am avut și grad militar, dar de 34 de ani nu mai am nicio treabă cu Armata și nu primesc nicio pensie de la Ministerul Apărării Naționale. Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Știți că o perioadă am lucrat în vamă. Așa că eu consider că am lămurit și problema cu pensia mea militară”, a spus Helmut Duckadam pentru ProSport.

„Eroul de la Sevilla” i-a transmis lui Adrian Bumbescu că nu pentru bani apără interesele FCSB, ci pentru faptul că el consideră că echipa lui Gigi Becali este continuatoarea cu adevărat a Stelei ’86.

„|Doresc să lămuresc și treaba asta cu banii pe care eu îi primesc de la Gigi Becali și, vezi Doamne, doar din acest motiv tot susțin eu că FCSB este Steaua adevărată. Eu consider și cu bani, dar și fără bani că FCSB este continuatoarea generației Steaua ’86. O echipă făcută în 2017 nu are cum să fie Steaua adevărată. Hai să fim serioși! Unde era Armata în 2002-2003 atunci când Gigi Becalia a salvat Steaua de la faliment? Eu sunt convins că foarte mulți oameni consideră că eu câștig de la Gigi Becali un salariu foarte mare. Vreau să vă anunț că mi-a fost tăiat salariul cu 78 la sută, iar acum primesc un salariu de 2.000 de lei pe lună. Ăștia sunt banii pe care îi primesc de la Gigi Becali, iar mulți oameni cred că eu încasez un salariu foarte mare”, a mai subliniat Helmut Duckadam.