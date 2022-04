Rusia va ataca România?! Anunţul venit direct de la Guvern

Ministrul Apărării a declarat că Volodimir Zelenski bagă spaima în oameni și că afirmațiile sale sunt doar speculații. Vasile Dîncu nu crede că România este următoarea pe lista lui Vladimir Putin și că sunt doar vorbe aruncate fără motiv.

„Aici sunt speculaţii şi noi nu credem că există dovezi pentru aşa ceva şi nici nu luăm în calcul chiar acest scenariu. Înţelegem cauza pe care o apără preşedintele Zelenski şi chiar atunci când poate comunică accentuând lucrurile, îl înţelegem pentru că el se luptă pentru apărarea ţării sale şi într-o anumită măsură cu adevărat este şi apărătorul Europei acolo.

Dacă lucrurile acestea, aceste crime vor fi dovedite, atunci este chiar apărătorul unei civilizaţii, a valorilor unei civilizaţii. Înţelegem acest lucru, nu considerăm că sunt date pentru toate aceste elemente.

La nivelului posibililor, cum spunem în logică, a logicii posibilului, orice este posibil”, a afirmat Vasile Dîncu.

Zelenski trage un semnal de alarmă

Liderul din Ucraina, Volodimir Zelenski, a declarat că țările din Europa trebuie să înțeleagă că ar putea fi oricând următoarea țintă a Rusiei. Acestea trebuie să acționeze cât mai repede și să-l oprească pe Vladimir Putin.

Președintele ucrainean a mai spus că Rusia va ataca și România, Moldova, Polonia sau Tările Baltice. „Rusia nu plănuiește să se oprească în Ucraina. Mașina de propagandă a lui Putin susține deschis că Europa este „următorul obiectiv logic” după Ucraina.Polonia, Moldova, România și țările Baltice vor deveni următoarele ținte, dacă libertatea Ucrainei este învinsă”, potrivit A3.

Cu toate că Vladimir Putin nu a trecut încă la amenințări directe în România, specialiștii au dezvăluit că țara noastră este atacata cibernetic. Șeful Centrului Național Cyberint SRI a spus tot: „Pe zona de spionaj cibernetic, România este și a fost atacată constant. Cel puțîn, Serviciul Român de Informații a știut ziua în care începe conflictul, pe baza propriilor evaluări și pe baza datelor primite de la parteneri, sigur n-a știut ora și minutul. Ce am făcut, cu mai mult timp înainte, am început să lucrăm în registru de permanentă 24/7, am crescut nivelul de alertă și de monitorizare”, a mai spus Anton Rog.