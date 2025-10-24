Actualitate Rusia testează nervii Europei, Trump nervii lui Zelenski







De ce ne frământă pe unde zboară Putin la Budapesta? De frica unei înțelegeri Trump-Putin? De frica încetării războiului din Ucraina și rămânerea fără obiect al muncii (cum se spunea pe vremuri) înarmarea Europei? Eu cred că sunt două obiective diferite. Trump vrea încetarea războiului Europa vrea înarmarea continentului pentru o eventuală recrudescență a războiului.

Atât Trump cât și Europa au dreptate. Se va opri Putin? Nu se va opri Rusia. Cum așa? Pentru că nu Putin contează, ci ADN-ul imperial al Rusie (indiferent cine o conduce)! Și acum să vedem ce se întâmplă în realitate. Budapesta: stop war!