Rusia mută arsenal nuclear către granița cu Finlanda! Kremlinul a emis un avertisment înfiorător. VIDEO

Un videoclip postat pe rețelele de socializare arătată ceea ce se crede a fi un convoi cu șapte rachete Iskander care s-ar fi deplasat în orașul Vyborg din vestul Rusiei. Șoferul a comentat cu privire la imaginile filmate cu ajutorul camerei sale de bord sugerând că președintele Vladimir Putin a ordonat desfășurarea armelor mortale după anunțul Finlandei de a deveni membră NATO.

În imagini se arată deplasarea tehnicii militare pe ruta Sankt Petersburg – Vyborg, foarte aproape de frontiera finlandeză. În video se pot vedea camioane Ural cu elemente de artilerie dar şi lansatoare mobile de rachete Iskander. Intimidare sau nu, rachetele Iskander pot fi dotate şi cu încărcătură nucleară.

„De îndată ce președintele Finlandei a spus că se alătură NATO, o întreagă divizie de Iskanders, șapte… se îndreaptă spre Vyborg”, a spus bărbatul.

The Russian Army seems to be sending Iskander missiles toward the Finnish border in an attempt to scare the Finns and force them to stop the process of joining NATO.

The Finnish Parliament is expected to vote tomorrow on NATO membership. pic.twitter.com/iSRrAtqaz3

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 16, 2022