Luni, Donald Trump a semnat un decret prin care autorizează exploatarea comercială a resurselor din spațiu. Acest decret se înscrie, potrivit Casei Albe, în Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (ou Outer Space Treaty) ratificat în 1967.

Acest tratat al ONU stipulează, printre altele, că spațiul nu aparține niciunei persoane, că trebuie demilitarizat pe cât posibil, etc.

Tratatul garantează libertatea explorării și exploatării spațiului dar sub anumite condiții, după cum precizează un studiu din 2017 realizat de International Institute of Space Law, intitulat IISL DoS study on Space Resource Mining.

Potrivit autorilor, tratatul din 1967 precizează că „activitățile duse de state în spațiu trebuie să fie realizate în beneficiul și interesul tuturor țărilor, fără discriminare, în acord cu legile internaționale, garantând tuturor liberul acces la toate corpurile cerești, în respectul principiilor de cooperare și asitență reciprocă”.

Pentru a monitoriza acest tratat și alte rezoluții adoptate de Adunarea Generală, Organizația Națiunilor Unite are un organism dedicat problemelor spațiale, United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), cu sediul la Viena (Austria).

De notat că ONU va sărbători, duminică, Ziua Internațională a Spațiului, scrie Ouest-France.

Statele Unite, care au aderat la tratatul din 1967, nu vor să se lipsească de dreptul de a explora și exploata resursele aflate în spațiu.

La 25 noiembrie 2015, președintele de atunci al SUA, Barack Obama, a promulgat US Commercial Space Lauch Competitiveness Act.