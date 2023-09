Disperare în Rusia. Metoda medievală prin care-și apără bombardierele strategice Tu-95

Rusia a acoperit aripile unui bombardier strategic Tu-95 cu mai multe cauciucuri de mașină, pentru a le feri de atacurile ucrainene cu drone.

Duminică, imaginea din satelit, datată 1 septembrie, a fost postată pe platforma X, cunoscută anterior ca Twitter, de un ofițer ucrainean în rezervă. Utilizatorul a spus că forțele ruse desfășoară această tactică pe aerodromul militar Engels.

Un astfel de atac a distrus săptămâna trecută patru avioane rusești de transport militar Il-76 staționate pe un aerodrom din orașul vestic Pskov. Un ofițer militar ucrainean a declarat că rușii au arătat încă o dată inovații de neegalat.

Brace yourselves, because russians have once again showcased unparalleled innovation. What you are looking at is a satellite image featuring a TU-95 strategic bomber covered with car tires. According to them, this should protect strategic bombers from drones pic.twitter.com/ZjDDzRPOWf

