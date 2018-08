Rugăciunea lumânărilor aprinse. Minunile din Prahova

Rugăciunea făcătoare de minuni! Autorul este necunoscut însă a devenit virală printre credincioșii din Prahova.





Rugaciunea Lumanarilor Aprinse Potrivit Formula As, tradiția spune ca norocosii care intra in posesia Rugaciunii scapa de boli, de griji, de necazuri, de farmece si blesteme, li se implinesc cele mai grele dorinte. Dupa cum spun fericitii care o au, rugaciunea e cunoscuta numai in Prahova. Multi preoti n-au auzit inca de ea, dar presiunea oamenilor care cer ca Rugaciunea Lumanarilor Aprinse sa fie citita in biserica e atat de puternica, incat s-a dezlantuit o veritabila cruciada pe urmele ei "Am muncit trei zile la taiat pomi, ca sa obtin rugaciunea" In bisericile pline de oameni din Prahova, soaptele ingerilor sunt mai rar auzite, de la o vreme, decat soaptele credinciosilor. Transmisa ca un telefon fara fir, de la om la om si de la o ureche la alta, o intrebare insistenta isi face loc, tulburand slujbele preotesti: "Aveti cumva Rugaciunea Lumanarilor Aprinse? Ati auzit despre ea?". O minune mai noua ca cea a icoanelor sfinte pare sa le vina oamenilor in ajutor: cateva versete pline de credinta si de patima mistica, adresate bunului Dumnezeu. Cine spune rugaciunea intocmai, respectand protocolul insotitor, scapa de orice necazuri, de pericole si de boli. E ca si cum insusi Hristos se apleaca asupra celui aflat in durere, ajutandu-l sa iasa din ea. Numai ca Rugaciunea Lumanarilor Aprinse li se pare unora o comoara de care nu se pot desparti, iar altora o marfa de cumparat. "Nu-i o rugaciune pentru oricine. Trebuie sa fii indurerat din greu, ca s-o ai. Sa traga toti cu viata, cum am tras si noi." Intre cei care au rugaciunea, se gasesc si oameni care le cer celor interesati sume de bani sau alte foloase. Intr-o biserica ploiesteana, o femeie imi povesteste: "Eu, ca sa fac rost de rugaciune, am muncit trei zile la taiatul pomilor in comuna Magurele, la cel care o avea. Mi-a convenit, caci inainte o gasisem la cineva care mi-a cerut un sfert de porc pe ea sau doua milioane de lei. Oricata nevoie aveam de rugaciune, nu puteam sa-i dau nici carnea de porc, nici banii, ca n-am. Sunt femeie saraca. Eu o dau oricui are nevoie de ea. S-o copieze, sa si-o scrie. Fara bani, ca nu e crestineste sa vinzi ajutorul lui Dumnezeu. Am dat-o si unor preoti din Campina si din Breaza, ca s-o aiba si s-o dea mai departe. Unii zic ca rugaciunea nu apare in nici o carte religioasa si nu e buna de nimic, dar nu-i adevarat. Baiatul meu, bolnav de epilepsie, nu mai face crize atat de des, de cand fac rugaciunea. Vecina mea a scapat de o operatie neagra dupa ce s-a rugat, numai urmand indicatiile. Am dat rugaciunea unuia care voia sa se lase de bautura, unei fete de 32 de ani care nu se mai marita, unei studente ca sa ia sesiunea. Se spune ca, daca ai credinta, rugaciunea te ajuta in orice. Am auzit ca o cauta, ca sa se ajute cu ea, si politisti, doctori si procurori. Oameni sunt si ei, si au probleme. Se spune ca rugaciunea a fost scrisa de un preot mare, care acum nu mai slujeste in Prahova, un duhovnic adevarat. Ba chiar se zice c-ar fi murit. Se vede ca a fost un sfant in felul lui, caci rugaciunea face minuni, la fel ca o icoana. Numele meu e Aurelia Oancea si sunt foarte multumita ca am putut face rost de rugaciune. Daca vreti, v-o dau." 40 de lumanari si de 160 de ori "Tatal Nostru" O tanara care aude discutia intra in vorba. O cheama Alice Chirila, este studenta la Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti si cunoaste si ea efectele benefice ale Rugaciunii Lumanarilor Aprinse. "Am avut o problema de sanatate cumplita: niste bube urate imi acoperisera corpul. Si-am rezolvat. A fost un cosmar. Colegii imi ziceau Buboasa, nu se uita nimeni la mine, toti fugeau cand ma apropiam, se temeau sa nu se ia si la ei. Medicii mi-au tot prescris tratamente, am dat cu diverse preparate si alifii aduse chiar din Germania. N-au avut nici un efect, incat zicea mama ca sunt fermecata. Mi-a dat cineva rugaciunea si, urmand indicatiile legate de ea, am avut surpriza sa vad ca bubele se usuca. Sunt, insa, cateva conditii de respectat, in care la loc de frunte se afla legatura cu un preot. Impreuna cu el, trebuie aleasa o zi in care se tine post, curatenie trupeasca si sufleteasca. Rugaciunea se face in genunchi. Se iau 40 de lumanari - dar numai de la biserica, nu din magazine, ca acelea nu au efect - pe care le aprinzi. Lumanarile trebuie sa arda complet. Pentru fiecare lumanare, se zice de patru ori "Tatal nostru". Deci, pentru 40 de lumanari se zice "Tatal Nostru" de 160 de ori. Credinciosul trebuie sa se apuce de operatie inainte de miezul noptii, in asa fel incat sa nu treaca cu rugaciunile in ziua urmatoare. La sfarsit, cand ceara lumanarilor s-a topit, se spune Rugaciunea Lumanarilor Aprinse. Separat, si numai o singura data. Daca preotul e anuntat, face si el rugaciunea in biserica, pomeneste pomelnicul celui care se roaga si toate cererile si necazurile lui. Dupa aceasta noapte, se tin post si curatenie sapte zile. In fiecare zi se aprind cate sase lumanari si pentru fiecare lumanare aprinsa se spune de patru ori "Tatal Nostru". La sfarsit, se citeste Rugaciunea Lumanarilor Aprinse. Tot o singura data. Preotul se roaga si el la biserica. Dupa cele sapte zile, timp de sase saptamani, miercurea si vinerea se aprinde cate o lumanare si se spune de patru ori "Tatal Nostru". Apoi iarasi, o singura data, se spune Rugaciunea Lumanarilor Aprinse. Resturile lumanarilor arse in toata aceasta perioada se aduc la biserica, unde oficiaza preotul care da ajutor. Toti cei care fac asta trebuie sa aiba credinta si sa participe la cat mai multe Sfinte Masluri. Eu va spun ca Rugaciunea Lumanarilor Aprinse este cel mai bun medicament. Ritualul se poate face si fara preot, dar e mai bine sa faca si el rugaciuni, caci se indeplineste mai repede ceea ce-ti doresti." "Precum arde lumanarea mea de repede, tot asa sa-mi ajute Dumnezeu" Textul rugaciunii: "Doamne, asa precum arde lumanarea mea de repede, luata din sfanta biserica, tot asa sa-mi ajute Dumnezeu, Maica Precista si toti sfintii, ca sa piara tot atat de repede toate facaturile, spurcaciunile, toate relele si patimile, blestemele si lucrurile diavolesti, farmecele, descantecele, mestesugurile si uneltele diavolesti de la locul unde stau, de la casa mea, din familia mea, de la cei bantuiti de patimi (bautura, cafea, tutun, curvie, jocuri de noroc, neascultare si nesupunere, injuraturile de cele sfinte), din capul meu, din trupul meu, din sufletul meu, din familia mea. Doamne, ajuta-ma sa-mi recapat sanatatea, linistea, sporul si prosperitatea casei, a serviciului, a locului unde lucrez, sa fiu binevazut, sa am spor in casa, in vite, in pasari, sa fiu ferit de accidente si de relele intamplari, eu si casa mea, familia si colaboratorii de la munca. Doamne, sa se departeze vrajmasii si sa se imblanzeasca, sa am soarta buna de la Dumnezeu, sa mi se dezlege cununiile si facaturile, sa fiu ferit de argintul viu si lucrurile vrajitoresti sa nu aiba putere asupra mea. Doamne, fereste casa mea de ura si invidie, de certuri, de batai, de boli molipsitoare, de betii, de anturaj prost. Doamne, fereste familia mea si sufletele noastre de toate incercarile si rautatile si da-ne, Doamne, sanatate, impliniri, realizari si viata fara de primejdii. Doamne, intareste-ma si pastreaza-mi credinta stramosilor, credinta crestinilor. Doamne, ocroteste pe parintii mei, pe fratii mei, pe surorile mele (se spun numele lor) si dezleaga blestemele viilor si mortilor cazute asupra noastra. Si lumineaza mintea si soarta copiilor nostri, da-le spor la invatatura si reusita in viata. Doamne, vegheaza si intareste tineretul si copiii celor de-un neam si o credinta cu noi. Doamne, ai grija de toti copiii si intelepteste si pe copiii mei. (Toate numele pentru care se roaga respectivul.) Doamne, da-ne painea cea de toate zilele si linistea ta cea sfanta! Doamne, sa se implineasca toate rugaciunile noastre! Doamne, ajuta-ne! Doamne, iarta-ne! Doamne, miluieste-ne! Doamne, fie-Ti mila de noi! Doamne al puterilor, fii cu noi! Amin!" Cu sufletul in palma Pentru ca este vorba despre o rugaciune de faima recenta, ale carei puteri spun oamenii ca sunt de-a dreptul miraculoase, am vrut sa aflam si parerea unui slujitor al lui Dumnezeu. M-am adresat parintelui Alexandru Stefan Savulescu de la Biserica "Maica Precista" din Ploiesti, un preot - dupa cum spun credinciosii - cu har si daruire spre cele sfinte. Iata raspunsul: "Am auzit ca exista aceasta rugaciune si ca circula prin Prahova, pe la noi. Nu stiu cate minuni savarseste ea, am aflat si eu de la credinciosi ca este citita de toti cei aflati in nevoie. Dar nici nu cred ca face rau sa te rogi astfel, sa vorbesti cu Dumnezeu si cu Maica Sa, sa iti deschizi inima si sa spui ce te apasa. Toate rugaciunile au fost create de cineva pentru folosul oamenilor. Asa si cu aceasta, a lumanarilor aprinse. Poate ca nu a aparut inca intr-o carte tiparita, dar este o rugaciune. Toate rugaciunile, spuse sau citite, sunt pana la urma facatoare de minuni, caci sfantul caruia i te adresezi te asculta. Daca ai ganduri bune si alese, nu se poate sa nu se indeplineasca. Cu sufletul urgisit pus in palma, cu credinta de mantuire in gand, oricine se roaga este primit in dreapta Tatalui Ceresc si ajutat. Nu exista oameni cu adevarat rai, cum nu exista nici dintre aceia in totalitate buni. Dar oricine se roaga este ascultat." Se spune ca puterile Rugaciunii Lumanarilor Aprinse sunt cu atat mai mari cu cat cel care detine rugaciunea o imparte cat mai multor oameni. Si, pe rand, suflete chinuite se linistesc, nenorociri sunt indepartate, boli incurabile isi gasesc leacul. Trebuie doar sa crezi in Rugaciunea Lumanarilor Aprinse. Sa-ti pui nadejdea ca ajunge la Dumnezeu si ca necazurile tale sunt ascultate, inainte de a fi prea tarziu. Sa-L simti pe Atotputernicul ca te-asculta atunci cand te rogi. Sa crezi in grabnicul Sau ajutor. Cei care au scapat de necazuri si greutati, multumita acestei rugaciuni, asa spun. Si in Prahova ei sunt destui. O daruim acum mai departe celor care cred, care spera, care o asteapta si au nevoie de ea. Nina Marcu Precizare: Cele 40 de lumanari se aleg si se ard intr-o noapte, inainte de miezul noptii, ca sa nu se treaca in ziua urmatoare. Se spune Tatal nostru, de 4 ori pentru fiecare lumanare arsa. La sfarsit, se spune rugaciunea lumanarilor o singura data. Apoi, dupa aceasta noapte se tine post si curatenie trupeasca sapte zile, aprinzandu-se in fiecare zi cate sase lumanari, care nu au legatura cu cele 40. Sunt inca 42 de lumanari, dar cele 40 au fost arse atunci, in prima noapte. Se spune si in aceste sapte zile Tatal Nostru si Rugaciunea Lumanarilor aprinse, dar cele 40, au ars deja. Acestea 42 nu au legatura cu cele 40. Dupa cele sapte zile, se mai aprinde timp de sase saptamani miercurea si vinerea cate o lumanare. La fel se spune Tatal nostru si Rugaciunea Lumanarilor aprinse. Lumanarile care se aprind miercurea si vinerea, ca si cele 42, nu fac parte dintre cele 40. Acelea se aprind o data toate. Asta inseamna ca e nevoie de mai multe lumanari, ca sa fie continuat ritualul aproape doua luni. Caci numai asa are efect.

