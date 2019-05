Rudel Obreja, pentru EVZ: „Am încercat să îi salvez. Din păcate...”. Dezvăluiri uluitoare despre accidentul în care a fost implicat. Telefonul de la ora 9

Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box, a scăpat, ca prin urechile acului, de o tragedie, în urma unui grav accident care a avut loc pe Autostrada A3. Contactat de EVZ, fostul boxer a povestit cum a avut loc carambolul în urma căruia o femeie și-a pierdut viața, a intervenit pentru a încerca să salveze victimele accidentului și a ajuns acasă abia după 12 ore, timp în care i-au fost recoltate probe de sânge și a dat declarații la poliție.





EVZ: Ce s-a întâmplat, de fapt, domnule Obreja? Cum a avut loc accidentul?

Rudel Obreja: Veneam de la munte, împreună cu soția și cei doi copii. Pe Autostrada A3, de la Ploieși către București. În jurul orei 22.30, la kilometrul 32, un autoturism Opel m-a lovit, puternic, în spate, iar mașina mea a fost proiectată, câțiva zeci de metri în față. Mașina mea nu a lovit pe nimeni. Eu încetinisem pentru că observasem că este un carambol. Șoferul Opelulului se pare că nu a văzut și a venit cu viteză. M-a lovit, s-a răsturnat și a lovit o altă mașină, care era înfiptă într-un parapet.

EVZ: Și, practic, cine a murit în urma acestui carambol?

Rudel Obreja: O femeie care ieșise din mașina înfiptă în parapet. Șase persoane ieșiseră din ea. La fața locului, martorii spuneau că ar fi fost omorâtă de Opelul care m-a lovit pe mine și s-a răsturnat, dar nu știu sigur dacă este așa. Cercetările poliției vor demonstra.

EVZ: Cum ați reacționat? Familia dumneavoastră este bine?

Rudel Obreja: Da, noi suntem bine. Eu am coborât să dau o mână de ajutor, să îi ajutăm pe cei accidentați. Pe femeia lovită, din păcate, nu am mai putut să o ajutăm. Era moartă deja. A venit poliția, am suflat în etilotest, am fost la spital pentru probe de sânge...Eu dacă nu mai beau de 12 ani nu am avut nicio problemă. Apoi, au fost declarații expertiza de la fața locului...Copii și soția au plecat acasă. Mașina este în service. Eu am rămas și abia acum, după 12 ore, sunt într-un taxi și merg către casă.

EVZ: Ați mai trecut printr-o astfel de experiență?

Rudel Obreja: Nu! Niciodată.

