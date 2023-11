Rona Hartner, dezvăluiri după zeci de ani. Cum a ajuns „amanta” lui Constantinescu. Video

Rona Hartner a povestit despre dedesupturile acestui scandal în care a fost antrenată, alături de Emil Constantinescu, în 2019. Ea a dezvăluit ce s-a întâmplat la vremea respectivă. A vorbit despre natura relațiilor dintre ea și fostul președinte. De asemenea, a dat detalii și despre așa zisele dovezi pe care le-a prezentat Vadim Tudor pentru a-și susține acuzațiile.

Rona Hartner a fost subiectul primul scandal de tip sex-gate din politica românească.

Actrița a vorbit, într-un podcast, undeva prin anul 2019, despre această poveste care a ținut prima pagină câteva luni. Ea a dat detalii despre adevărata relație cu Emil Constantinescu, dar și despre acuzațiile formulate de Vadim Tudor.

Totul a început, a povestit Rona Hartner, în anul 1996, când a fost invitată la o petrecere a politicienilor din Convenția Democrată. Conform contractului a cântat mai multe melodii, între care și „You are my looser” („Ești ratatul meu”). Dedicația era special pentru Emil Constantinescu.

„Mi s-a zis «Invită-l pe președinte la dans». Eu aveam un blues, «You are my looser». Nu știam cum s-o mai dau. Am început să mă dau cu cracii în sus, să fac show, să nu audă textul. Am făcut o diversiune. Toți jurnaliștii au venit în jurul nostru. Și s-a terminat piesa, aplauze, poze, nu știu ce. Asta a fost în noiembrie 1996”, a povestit Rona Hartner.