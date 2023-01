Romanița Iovan este omul pe care Irinel Columbeanu se poate baza. Ce a spus creatoarea de modă despre relația cu fostul milionar

Romanița Iovan și Irinel Columbeanu au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri, în urmă cu foarte mulți ani. Ulterior cei doi au mers pe drumuri separate, însă au rămas în relații foarte bune.

La momentul în care cei doi se întâlneau s-a spus că interesul creatoarei de modă pentru omul de afaceri a fost unul material. Romanița Iovan însă a explicat cum au stat lucrurile. Creatoarea de modă a spus într-un declarație că nu ar fi fost rău să îi fie asigurată protecția financiară, însă pe vremea când era iubitul ei, Irinel Columbeanu nu avea nimic, amândoi pornind de la zero.

Romanița Iovan mărturisește: „Irinel știe că poate să apeleze”

De asemenea, s-a spus că atunci când Irinel Columbeanu a început să aibă probleme financiare, nicio fostă iubită nu i-a sărit în ajutor. „Prietenia noastră are peste 33 de ani și mai mult decât atât, o prietenie e mult mai importantă decât o relație de iubire. Relația de iubire poate să dispară după câțiva ani. Poate să dureze toată viața, dar dacă cele două nu sunt împreună, nu au cum să funcționeze până la sfârșit. Prietenia mea cu Columbeanu este și acum, există și apropo de ajutor, oricând are nevoie de mine, Irinel știe că poate să apeleze. Lucrurile acestea cred că mai bine rămân personale, decât să le pui pe tapet. Nu am făcut pentru relația noastră un tablou ca eu să fiu cea mai bună femeie și umană, perfectă. Sunt în situația în care îmi permit să fiu alături de toți prietenii mei, iar din punctul acesta de vedere, Columbeanu rămâne un prieten foarte bun”, a mărturisit Romanița Iovan, într-o emisiune televizată. Întrebată dacă l-a ajutat pe celebrul afacerist, creatoarea de modă a mărturisit că da, i-a fost alături atunci când a avut nevoie. „Da, mi-a cerut ajutorul și eu i l-am dat”, a dezvăluit Romanița Iovan.