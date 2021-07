Un bărbat a fost atacat de urs în comuna Tulgheş, pentru transportarea sa la spital fiind solicitat elicopterul SMURD, de la Târgu Mureş, a informat ISU Harghita.

Sursa citată a precizat că bărbatul este conştient şi prezintă răni la nivelul feţei, mâinii drepte şi a piciorului stâng.

Victima a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi primeşte îngrijiri medicale.

Biroul de presă al ISU a mai precizat că a fost alertat elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, care va ajunge în localitate în aproximativ 30 minute, urmând să aterizeze pe terenul de sport din Tulgheş.

Este a treia persoană atacată de urs în ultimele săptămâni, în Harghita.

Harghitenii cer să se ia măsuri în cazul urşilor periculoşi

Zilele trecute, Aproximativ 200 de persoane au participat, pe platoul din faţa Palatului Administrativ din Miercurea Ciuc, la o manifestaţie de susţinere a iniţiativei ministrului Tanczos Barna referitoare la intervenţia rapidă în cazul urşilor care intră în localităţi.

În faţa scărilor către Palatul Administrativ au fost amplasate scaune de care au fost legate 59 de baloane roşii, simbolizând numărul persoanelor atacate de urşi în ultimii ani, în Harghita, pe fiecare balon putând fi citit mesajul „viaţa unui om valorează mai mult decât a tuturor urşilor”.

La finalul manifestaţiei, baloanele au fost eliberate pentru a duce la Bucureşti mesajul oamenilor răniţi sau ucişi.

Participanţii la manifestaţie au purtat pancarte pe care se putea citi „Cu ursul nu-i de joacă”, „Dreptul la viaţă precum şi la integritate fizică şi psihică a oamenilor este garantat – Art 22, Constituţia României” sau „Viaţa oamenilor este cea mai importantă”. Unii dintre manifestanţi purtau fotografii cu animale care le-au fost ucise de urşi.

Printre ei s-a numărat şi Katona Peter, din comuna Avrămeşti, care ţinea în mâini o fotografie cu o oaie sfâşiată şi care a spus că în fiecare an ursul îi produce pagube în gospodărie şi nu a primit până acum nicio despăgubire.

„Ăsta e animalul meu şi a fost omorât de urs, e al treisprezecelea din anul acesta, de aceea sunt aici. De ani de zile, în fiecare an fac hârtiile pentru despăgubire şi nu am primit nimic. Mi-a luat (ursul – n.r.) şi porci şi oi, a făcut pagube în culturile de grâu, de porumb şi încă nimic nu am primit. Vreau să le spun celor de la Bucureşti să înţeleagă că viaţa oamenilor e mai presus decât viaţa animalelor sălbatice. În fiecare zi mă întâlnesc cu ursul, în fiecare seară vine la gospodărie şi nu am ce să fac”, a spus Katona Peter.

La finalul manifestaţiei, după ce baloanele roşii au fost eliberate şi au pornit către cer, oamenii au început să strige că se vor duce la Bucureşti sau că urşii ar trebui duşi la Bucureşti şi au cerut să fie ascultaţi, iar factorii de decizie să înţeleagă că situaţia este de nesuportat.