Românii s-au împărțit în două tabere din cauza comunismului. 60% crede că țara este mult mai rău acum

Mai bine de 60% dintre români consideră că pe vremea comunismului era mult mai bine ca acum.Un sondaj realizat de INSCOP a arătat că aceștia cred că nu pandemia este problema în țară, ci tot ce se întâmplă. 6 din 10 români regretă vremurile de dinainte de Revoluție.

Mulți dintre cetățeni au tendinţa să compare prezentul cu „Epoca de Aur”, când nu existau şomeri, iar statul îţi oferea o locuinţă pentru care se plătea o sumă modică. Majoritatea au povestit că în perioada comunistă nu aveau grija zilei de mâine.

Oamenii sunt revoltați

Puteai să trăieşti decent. Frigiferul plin de carne, n-aveam probleme. Şi de toate erau”, „Cel puţîn aveam un serviciu asigurat. Case ni se ofereau de la stat” sau „Atunci aveai o siguranţă, un serviciu. Ştiai că dacă îşi văd de treabă la locul de muncă, puteam ieşi la pensie”,au spus oamenii.

Prezentul vine cu mall-uri, parcuri de distracții, cluburi și telefoane moderne, dar fură liniștea oamenilor.

Ce spun specialiștii ?

„Dacă am compara aceste date cu o măsurătoare pe care am făcut-o în urmă cu 7 ani, în 2014, constatăm că atunci românii erau puțîn mai optimiști în legătură cu viitorul și în legătură cu prezentul în comparație cu trecutul”, a declarat Remus Ştefureac, director INSCOP. Cauzele pentru care un segment larg de populaţie face încă o asemenea comparaţie sunt multiple. „Nesiguranţa şi provocările coşului zilnic, lipsa de perspectivă asupra a ceea ce înseamnă ajutor pot să determine o persoană să gândească că şi cum nu are suport extern, că şi cum încrederea în organele statului nu mai există”, a declarat Jeni Chiriac, psiholog.

„Datele au fost culese într-un context de criză multiplă: criză pandemică, sanitară, care se întinde deja de un an și jumătate, o criză economică, socială, facturi, creșteri și, evident, o stare de anxietate. .Peste toate acestea s-a suprapus o criză politică absolut inexplicabilă la 8 luni după constituirea unei coaliții de guvernare”, mai spune Remus Ştefureac.

Un alt studiu a descoperit că 45% din români nu mai au speranța că o să se schimbe ceva.

„Era o lume împărțită în două: niște oameni, foarte puțini, care o duceau mult mai bine decât ceilalți. Și foarte mulți oameni care o duceau foarte rău. Nu se găsea mâncare, totul era raționalizat. Se lua curentul o dată pe zi. Aveai apă caldă o dată pe săptămână”, a declarat Cristian Păun, economist.