Ministrul Sănătății a avertizat că România se va confrunta cu o creştere progresivă a numărului de infecţii cu noul coronavirus, în condiţiile în care „suntem în săptămânile în care se consumă boala celor aproape 4.000 de pacienţi care au refuzat internarea sau au solicitat externarea”.

„În toată această perioadă am avut măsuri de relaxare, am avut de pe 3 iulie şi până pe 21 iulie lipsa unui cadru legislativ sau a unor pârghii pentru a putea gestiona pacienţii infectaţi sau asiptomatici. Începând din 23 iulie, odată cu intrarea în vigoare a legii, am reluat această muncă titanică de identificare, diagnoticare, izolare, carantinare sau izolare la domiciliu.

Sunt trei săptămâni grele în care vom avea o creştere progresivă a numărului de cazuri. Rămâne ca noi să adaptăm unităţile sanitare pe care le avem, paturile de Terapie Intensivă, aparatura la numărul pe care îl avem în fiecare zi”, a declarat Nelu Tătaru.

Cum ar putea scădea numărul infectărilor cu noul coronavirus

„Dacă le gestionăm, nu doar noi Guvernul, şi populaţia şi agenţii economici care au beneficiat de acele relaxări, dacă luăm şi le aşezăm pe fiecare în parte cu acele simple reguli – portul măştii, păstratul distanţei, spălatul pe mâini, un dezinfeftat prezent la locurile, putem vorbi peste două trei săptămâni despre a aplatizare, de o scădere a numărului de cazuri.

Dacă nu vom respecta aceste reguli, să ne aşteptăm la o creştere progresivă pe care sistemul sanitar se va strădui să o gestioneze”, a afirmat Nelu Tătaru, aflat la prezentarea amplasamentului noului Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Jurnal de pandemie: 1.356 de cazuri noi de COVID 19. Peste 23.000 de teste

Până astăzi, 30 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 49.591 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

26.609 pacienți au fost declarați vindecați și 4.005 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 526de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 2.304 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 29.07.2020 (10:00) – 30.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 35 de decese (18 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Iași, Maramureș, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Municipiul București.

Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 20-29 ani, 1 deces la categoria 30-39 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 1 deces la categoria de vârstă 50-59 ani, 12 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 6 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 decese la categoria de peste 80 de ani.

Toate cele 35 de decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.265. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 402pacienți.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.177.630 de teste. Dintre acestea 23.346 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.566 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.780 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 56 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 30 iulie.

Pe teritoriul României, 3.155 depersoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 6.223 depersoane se află în izolare instituționalizată.De asemenea, 18.244 depersoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 96 de persoane.