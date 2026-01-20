România nu mai există

Luni am constatat cu obidă şi durere că România, ţara mea, nu mai există. Este doar o bucată de pământ care se numeşte România, pe care încearcă să supravieţuiască, târându-se printre biruri, nişte oameni, mulţi dintre ei în pragul disperării. Şi atât! Luni a început, la Davos, Forumul Economic Mondial.

Nimic nou până acum care să-mi provoace această constatare amară. La începutul fiecărui an, în cocheta staţiune elveţiană se întruneau bogaţii lumii, cu slugile politice aferente şi puneau la cale soarta noastră. Nu a fiecăruia dintre noi, ci, aşa, la pauşal. Când să fim închişi în case, ce să mâncăm, câţi dintre noi merită să mai trăiască pe acestă planetă şi câţi trebuie să dispară ca să nu o sufocum, cum să se modifice ADN-ul uman astfel încât, pruncii care se vor naşte, să fie mult mai mici ca dimensiuni, pentru că altfel, dacă vor creşte la dimensiunile normale ale unui adult, vor încălzi planeta, care şi aşa s-a cam încins.