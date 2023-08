România, blocată. Coloane imense de mașini pe DN1 și Autostrada Soarelui

Polițiștii de la Direcția Poliției Rutiere sunt la datorie, dar atrag atenția că toate marile drumuri naționale, cele de pe Valea Prahovei, Valea Oltului sau autostrada Soarelui sunt blocate de zeci de mii de mașini, care vor să ajungă spre București sau sudul României.

Astfel, cele mai aglomerate drumuri sunt Transfăgărășanul, semn că românii s-au îndreptat în număr mare spre această zonă muntoasă a țării, care oferă priveliști de neuitat.

Un alt drum foarte agflomerat este Autostrada Soarelui, pe sensul de mers spre București. Mii de oameni încearcă să ajungă în Capitală, după ce au petrecut mai multe zile de vacanță pe litoral.

De asemenea, polițiștii spun și drumul dintre Constanța și Ovidiu, spre Vadul Oi, este aglomerat, numărul de autoturisme fiind foarte mare.

Situația anunțată de centrul Info Trafic

Lipsa autostrăzilor face ca an de an, povestea cu drumurile blocate să se repete de mai multe ori. Fie că vobim de marile sărbători religioase de Paște sau de Crăciun, sau de minivacanțe de câteva zile, România are o mare problemă: lipsa autostrăzilor.

Centrul Info Trafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că situația valorilor de trafic pe principalele artere rutiere la ora 15:00 este:

1. DN 1 Ploiești – Brașov: coloane de autovehicule între Nistorești – Comarnic și Bușteni, pe sensul de urcare spre Brașov, precum și între stațiunile Predeal – Bușteni, în direcția către Ploiești.

2. DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu: coloană de autovehicule între Brezoi – Călimănești, pe sensul de mers către Râmnicu Vâlcea.

3. DN 7C Transfăgărășan: coloană de aproximativ 5 kilometri în zona Cabanei Bâlea Lac, pe ambele sensuri de mers.

4. DN 39 Constanța – Vama Veche: coloane de autovehicule între Agigea – Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche, precum și între Tuzla – Eforie Nord, în direcția către Constanța.

5. A1 București – Pitești: trafic normal.

6. A2 București – Constanța: valori de trafic ridicate pe sensul de mers către capitală, cu o medie de 50 autovehicule/minut.

7. A3 București – Ploiești: trafic normal.

8. A4 Ovidiu – Agigea: valori de trafic în creștere pe sensul de mers dinspre litoral.

