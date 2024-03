Social România, mai scumpă decât Japonia. Experimentul făcut de o studentă







Românii au un trai mai costisitor decât cel al japonezilor. Este concluzia trasă de o studentă din România, plecată la studii în străinătate. De altfel, tânăra a fost aprobată de mii de internauții.

Traiul în Japonia, mai ieftin decât în România

Studenta din România urmează studiile în Japonia și a decis să facă un experiment. Tânăra a atras atenția internauților cu un videoclip în care a explicat cât de multe produse a cumpărat cu doar 50 de euro.

Denisa, o româncă plecată la studii în Japonia, a stârnit interes printre urmăritorii săi. Ea a împărtășit detalii despre fiecare articol pe care l-a achiziționat, de la alimente la produse de igienă personală.

Pe pagina sa de TikTok, românca a arătat câte produse poți cumpăra dintr-un magazin din Japonia cu doar 250 de lei. La final, aceasta le-a mărturisit urmăritorilor că suma nu este una mare, având în vedere prețurile actuale din România.

Ce produse a cumpărat

Studenta a cumpărat fructe, legume, precum și alte produse alimentare.

„Începem cu mâncarea. Am luat o cutie cu șase ouă, o cutie de lapte de migdale, un borcan de dulceață de afine, o conservă de porumb, o salată iceberg, o sticlă de oțet balsamic, o sare la solniță, un pachet de brânză mozzarella, un iaurt, o caserolă de roșii cherry, o cremă de brânză, o mână de ceapă verde, un avocado, o cutie de ceai fără zahăr, o pungă de afine congelate, o cutie cu mini înghețate și o pungă de fulgi de ovăz.”, a spus aceasta.

De asemenea, fără a depăși bugetul, studenta a cumpărat și produse de curățenie.

„Mai departe trecem la produsele de îngrijire și curățenie: am luat două pungi de gel de duș, o pastă de dinți, opt role de hârtie igienică, patru role de hârtie de bucătărie, un set cu produse de curățenie, care conține un spray de aragaz, unul de mobilă, unul de geamuri, șervețele pentru plita electrică și detergent de vase și a fost cam 6 euro tot setul. Cam atât am luat eu de 50 de euro în Japonia. Vi se pare mult sau puțin? Sincer, mie mi se pare că am luat mai multe decât aș fi luat în România cu doar 250 de lei”, a spus tânăra pe TikTok.

Studenta din Japonia, aprobată de mii de internauți

Opinia tinerei a fost aprobată de numeroși internauți. De altfel, în doar trei zile, aceasta a strâns peste 42.000 de vizualizări.

„În România plăteai 500 de lei, plus o alocaţie”, „Ce scumpă e România, horror. Am realizat zilele astea, că am ajuns din urmă Norvegia, nu glumă”, „Prețuri de bun gust, chiar ai luat multe”, „Doar produsele de curățenie ar fi fost în jur de 10 euro în România”, au fost doar câteva dintre comentariile postate de români.