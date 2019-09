Decizia autorităților de la București de a anula facitilitățile fiscale pentru investitorii străini a târât România într-un lung proces intentat de frații Micula, care au și cetățenia suedeză. Cei doi au câștigat procesul intentat statului român, anunță un comunicat al societăţii de avocatură White & Case LLP, preluat de România Tv, iar acum trebuie să primească despăgubiri în valoare de 331 de milioane de dolari.

Conform sursei citate, judecătorul Amit P. Mehta, de la US District Court for the District of Columbia, a hotărât în data de 11 septembrie că deciziile Curţii de Justiţie Europene nu se pot aplica pentru cauze care au debutat înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.

„Dacă acest caz ar fi constituit o speță ipotetică la un examen de procedură civilă la facultatea de drept, România ar fi picat examenul. Manevrele procedurale ale României au provocat confuzie, au întârziat nejustificat procesul și, fără îndoială, au majorat cheltuielile reclamanților”, ar fi notat judecătorul în motivarea deciziei.

În această vară, Guvernul Dăncilă a pus pe tapet consecinţele ce curg din hotărârea Tribunalului UE (din 18 iunie 2019) privind litigiul fraţilor Ioan şi Viorel Micula şi companiile acestora cu statul român, respectiv posibilitatea intrării în default. La vremea respectivă, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a alocat un buget anual estimat la 1 milion de euro pentru reprezentarea juridică a statului în toate jurisdicțiile în care a fost chemat în judecată de către frații Micula, plătind în total, până în prezent, caselor de avocatură angajate în acest scop circa 4 milioane euro.

Reamintim că, în 2013, Curtea de Arbitraj de la Washington a obligat România la plata unor despăgubiri în valoare de 178 milioane de euro către frații Micula pentru că aceştia nu au beneficiat în întregime de o schemă de ajutor oferită investitorilor străini. În acel moment, fraţii Micula au pus sechestru pe acţiunile statului la Petrom. Ulterior, pe timpul guvernării Ponta 2, s-a încercat compensarea sumei cu datoriile pe care firmele fraţilor Micula le aveau către bugetul de stat, însă manevra s-a lovit de opoziţia Comisiei Europene, care a considerat măsura un ajutor de stat incompatibil.

Din câte se pare, decizia dată de US District Court for the District of Columbia este definitivă și executoriu, astfel că România este bună de plată: 331 de milioane de dolari vor fi virate în conturile fraților Micula!

Te-ar putea interesa și: